Jogos do Campeonato Mineiro hoje, quarta: onde assistir (9/2/22)

Dando continuidade na quinta rodada do Campeonato Mineiro, cinco confrontos serão realizados nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 pela primeira divisão do estadual. Com transmissão ao vivo, saiba quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje e onde assistir.

Jogos do Campeonato Mineiro 2022 hoje

Os Jogos do Campeonato Mineiro hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro, traz as dispustas entre Athletic Club x Tombense; Cruzeiro x Democrata; Uberlândia x Villa Nova; Patrocinense x Caldense; e URT x Atlético-MG.

O Cruzeiro recebe o Democrata a partir das sete e meia da noite enquanto busca a liderança da tabela. Para tomar a ponta, precisa ganhar o seu jogo e torcer por um tropeço do Galo, que também entra em campo nesta quarta, já que os dois estão empatados com 10 pontos na parte de cima.

Do outro lado, o Atlético vai enfrentar o URT, jogando fora de casa, às nove e meia da noite. O duelo vai contar com grandes emoções porque se vencer, o time do Galo aumenta a vantagem que possui. Entretanto, precisa também de uma derrota da Raposa.

Confira a seguir todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje e onde assistir.

Athletic Club x Tombense – 15h30 – TV Federação Mineira de Futebol

Cruzeiro x Democrata – 19h30 – Sports O Tempo PPV

Uberlândia x Villa Nova – 20h – TV Federação Mineira de Futebol

Patrocinense x Caldense – 20h30 – TV Federação Mineira de Futebol

URT x Atlético-MG – 21h30 – Premiere

Onde assistir

O torcedor pode assistir aos jogos da primeira divisão do Campeonato Mineiro 2022 na Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV paga), Premiere (Pay-per-view), O Tempo Sports (Serviço de Streaming) e na TV da Federação Mineira (Streaming gratuito).

A Globo é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. A emissora promete passar um jogo por rodada sempre de quarta, sábado ou domingo para todos os municípios de Minas Gerais, desde o interior até a capital mineira.

Outra opção que o torcedor tem de assistir o Campeonato Mineiro é através do SporTV. O canal da TV fechada vai passar sempre à noite um ou até dois jogos por rodada para os assinantes. O mesmo acontece com o Premiere, pay-per-view que segue a escala.

A novidade da temporada fica com o streaming Tempo Sports. Idealizado pelo jornal mineiro O Tempo, a parceria com o Cruzeiro tem como principal objetivo transmitir todos os jogos da Raposa como mandante através do site ou aplicativo, pela mensalidade de R$19,90.

Por fim, a plataforma disponível no site da Federação Mineira de Futebol vai passar os jogos dos clubes menores do estado, já que geralmente que não ganham espaço na TV.

