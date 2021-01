Jogos do dia (7/1): saiba onde assistir as partidas desta quinta-feira

O ano começa agitado no mundo do futebol. Nesta quinta-feira (7), a bola rola pelo Campeonato Brasileiro, Brasileiro Sub-20, Copa do Rei, Copa Sul-Americana e muito mais. Confira então os jogos do dia (7/1), e onde assistir.

Pelo Campeonato Brasileiro, mais dois jogos acontecem pela 28ª rodada. Às 19h, Ceará e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, com o Vozão em busca de se manter no meio da tabela, e o Colorado ainda sonhando com o título. Logo depois, Atlético GO e Vasco fazem o confronto da parte de baixo, no Estádio Antônio Accioly, às 21h. A partida marca a reestreia de Vanderlei Luxemburgo no Cruz-Maltino, e em caso de vitória ou empate, os cariocas saem da zona do rebaixamento.

No Brasileiro Sub-20, hoje é dia (7/1) de decisão, isso porque Flamengo x Athletico-PR e Corinthians x Atlético-MG fazem os jogos de ida das semifinais do campeonato. Enquanto os Rubro-negros se enfrentam às 15h, no Estádio da Gávea, os Alvinegros duelam no Parque São Jorge, às 17h30.

Decisões também ocorrem nas competições internacionais. Enquanto Yeclano x Valencia se enfrentam na Copa do Rei, às 15h, Coquimbo Unido x Defensa y Justicia fazem o jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Pelas competições de pontos corridos fora do Brasil, Fenerbahce x Alanyaspor se enfrentam às 13h, pelo Campeonato Turco. E, por fim, Nacional x Sporting jogam pelo Campeonato Português, às 15h30.

Confira os jogos do dia (7/1) e onde assistir

Campeonato Turco

Fenerbahce x Alanyaspor – 13h – DAZN

Yeclano x Valencia – 15h – ESPN

Flamengo x Athletico-PR 15h – SporTV

Nacional x Sporting – 15h30 – Fox Sports

Corinthians x Atlético-MG – 17h30 – SporTV

Ceará x Internacional – 19h -TNT, Premiere e EI Plus

Atlético-GO x Vasco – 21h – SporTV e Premiere

Coquimbo Unido x Defensa y Justicia – 21h30 – Conmebol TV