Jogos do Flamengo na Copinha 2023: tabela com dias e horários

Jogos do Flamengo na Copinha 2023: tabela com dias e horários

O Flamengo vai buscar o quinto título na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. O Rubro-Negro integra o grupo cinco com Aparecidense, Floresta e XV de Jaú, com sede em Jaú. Saiba quais são os jogos do Flamengo na Copinha e quando será a primeira partida do clube carioca.

Em toda a história, o elenco foi campeão em 1990, 2011, 2016 e 2018.

Tabela de jogos do Flamengo na Copinha 2023

Para conquistar o título da Copinha, o Flamengo terá que vencer os três jogos da primeira fase.

No grupo 5, enfrenta a Aparecidense (Goiás), Floresta (Fortaleza) e XV de Jaú (São Paulo) nos dias 02, 05 e 08 de janeiro de 2023 em Jaú, localizado na região central do estado.

Confira todos os jogos do Flamengo na Copinha de 2023.

PRIMEIRA RODADA:

Flamengo x Floresta - Segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães

Onde assistir: Rede Vida, SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA RODADA:

Aparecidense x Flamengo - Quinta-feira, 05 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

TERCEIRA RODADA:

XV de Jaú x Flamengo - Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA FASE (Se o Flamengo avançar):

1º lugar grupo 5 x 2º lugar grupo 6 (América RN, Avaí, Catanduva ou Ceilândia)

1º lugar grupo 6 (América RN, Avaí, Catanduva ou Ceilândia) x 2º lugar grupo 5

+ Copinha 2023: quais são os times confirmados e quando vai começar

Campanha do Flamengo na Copinha 2022

Conhecido por ser o clube do Brasil com o DNA formador de talento, o Flamengo chegou como favorito na Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado.

No grupo 29, o elenco carioca terminou em primeiro lugar com 7 pontos, duas vitórias e um empate. Na segunda fase venceu o Náutico mas na terceira fase foi derrotado pelo Oeste por 2 a 0. O resultado abalou jogadores e torcedores, já que entrou como um dos favoritos ao título.

Em 2020, o clube desistiu de participar após desavenças com a FPF. Já em 2019, ficou em segundo lugar na fase de grupos, mas foi derrotado pelo Figueirense na segunda fase.

Confira como foi a partida que eliminou o Flamengo da Copinha em 2022.



Time do Flamengo na Copinha 2023

O Flamengo quer conquistar o pentacampeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Campeão em 1990, 2011, 2016 e 2018, o grupo carioca está entre os favoritos este ano.

Foram convocados 30 atletas do Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Mario Jorge. Quatro garotos nasceram em 2006, com 16 anos, enquanto nenhum deles é de 2003.

Goleiros: Caio Barrone, Daniel Alves, Dyogo, João Cangane e Lucas Furtado

Zagueiros: César Benavides, Daniel, Iago e Mandovani;

Laterais: Richard, Zé Welinton, Felipe Vieira e Darlan;

Meias: Daniel Rogério, Dudu, Evertton, Jean Carlos, Keder, Lucas Bauru, Rayan Lucas, Rodrigo, Wallace Yan e Weverson;

Atacantes: Ariel, Felipe Brian, Felipe Lima, Lorran, Pedrinho, Petterson e Ryan Lucas.

Confira a divulgação da lista pelo Flamengo.

🔴⚫️ PARTIU COPINHA!!! Os #GarotosDoNinho buscam o pentacampeonato da competição, e já temos a lista de inscritos! #VamosFlamengo pic.twitter.com/AIJqGP03JW — Flamengo (@Flamengo) December 16, 2022



VOCÊ TAMBÉM VAI GOSTAR DE LER:

Joshua e Celeste: conheça os filhos gêmeos de Pelé

Quem são os maiores campeões da Copinha?