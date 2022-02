Jogos do Paulistão hoje (28/02): onde assistir na segunda

Encerrando a nona rodada da primeira divisão, o Campeonato Paulista apresenta uma partida nesta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo para os torcedores. Confira a seguir quais são os jogos do Paulistão hoje, horários e onde assistir.

Quais são os Jogos do Paulistão hoje

Uma partida vai acontecer nesta segunda-feira pelo fim da rodada na primeira divisão do Campeonato Paulista na temporada. Todas as outras equipes já entraram em campo e, por isso, resta saber qual será o placar de hoje para embalar ainda mais a reta final.

O São Paulo visita o Água Santa, em Diadema, com o proposito de seguir a sua melhora em campo para quem sabe se garantir nas primeiras posições do grupo B. No momento, está em segundo lugar com 11 pontos, enquanto o Água Santa segue em quarto e último no grupo A com 7.

Confira a seguir onde assistir aos jogos de hoje.

Campeonato Paulista A1

Onde assistir aos jogos do Paulistão

Os jogos do Campeonato Paulista em 2022 podem ser assistidos através dos canais Record e Premiere, além do streaming Paulistão Play, Estádio TNT e HBO Max e no canal do Paulistão no Youtube de graça para todos os internautas do Brasil.

A emissora Record, disponível para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça, vai transmitir sempre às quartas e domingos, na faixa da noite a tarde, uma partida por rodada, isto é, segue até a final com transmissão completa na competição. Marcos De Vargas é o narrador oficial.

Para quem gosta de acompanhar tudo online, as opções no streaming são Estádio TNT, HBO Max e Paulistão Play entre as rodadas da primeira, segunda e terceira divisão. Os valores podem ser encontrados nos sites (www.estadio.com), (www.hbomax.com) e (www.paulistaoplay.com.br).

No Youtube, por fim, o canal do Paulistão passa sempre um jogo por rodada de graça disponível na internet.

Confira a seguir o link para acompanhar de graça a partida desta segunda-feira.

