Oitavas de final Europa League 2022: jogos e grupos definidos

A UEFA definiu os jogos das oitavas de final Europa League 2022, em sorteio realizado na sexta-feira, 25 de fevereiro. Barcelona enfrenta o Galatasaray, enquanto o duelo entre Sevilla e West Ham promete bom futebol em campo.

Jogos das oitavas de final Europa League 2022

Estão definidos os oito jogos das oitavas de final Europa League 2022. As dezesseis equipes foram separadas em dois potes, onde o primeiro recebeu os times que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos e o segundo com os vencedores dos playoffs. Os Jogos das oitavas de final Europa League 2022 vão de 10 a 17 de março.

Rangers x Estrela Vermelha

Monaco x Braga

Lyon x Porto

Bayer Leverkusen x Atalanta

Sevilla x West Ham

Barcelona x Galatasaray

RB Leipzig x Spartak Moscou

Betis x Eintracht Frankfurt

Quando vai ser as oitavas de final Europa League 2022

As oitavas de final da Liga Europa estão marcadas para 10 de março, e a volta no dia 17 do mesmo mês pela temporada 2022. Até as semifinais, todos os confrontos do torneio acontecem de quinta-feira pelos horários das 14h45 e 17h no período da tarde pelo horário de Brasília.

A UEFA, entretanto, indicou que apenas Porto e Bétis jogarão a primeira mão dos jogos no dia 9 de março, quarta-feira, para evitar um confronto entre Braga e Sevilla, respetivamente.

Oitavas de final (10 a 17 de março)

Quartas de final (7 a 14 de abril)

Semifinais (28 de abril a 5 de maio)

Final em Sevilla (18 de maio)

Como funciona a Liga Europa?

A Liga Europa sofreu pequenas alterações conta com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro, onde doze garantem a classificação através de seus torneios nacionais e as outras chegam através do terceiro lugar da Champions, além dos playoffs da fase preliminar.

Todos os primeiros colocados nos grupos avançam de forma direta para as oitavas de final. Enquanto isso, os segundos colocados enfrentarão os terceiros colocados da Champions League em uma espécie de playoff, ou seja, substituindo a antiga segunda fase. Depois, as oitavas de final, quartas e semifinais serão realizadas até conhecermos os dois finalistas da temporada.

