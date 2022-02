Saiba quais são os jogos da competição paulista em todas as divisões nesta terça-feira

Jogos do Paulistão hoje: onde assistir nesta terça-feira (01/2)

Apenas dois jogos da primeira divisão no Campeonato Paulista estão previstos para essa terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, abrindo a terceira rodada da competição pelo horário da noite. Com transmissão ao vivo de maneira online, confira quais são os jogos do Paulistão hoje e como assistir cada um deles.

Tem jogos do Paulistão hoje?

A primeira divisão do Campeonato Paulista apresenta dois confrontos hoje, 1 de fevereiro de 2022, para abrir a terceira rodada da competição. Palmeiras enfrenta o Água Santa e o Botafogo-SP joga com o Água Santa.

Pelo grupo A, o Palmeiras entra em campo buscando os três pontos para aumentar a vantagem que possui na liderança, enquanto a Ferroviária pode assumir o topo do grupo B se ganhar o jogo de hoje contra o Botafogo em casa, na cidade de Araraquara.

Palmeiras x Água Santa – 19h – Premiere, Youtube e TV Paulistão Play

Botafogo-SP x Água Santa – 21h – Premiere e TV Paulistão Play

Quando começa as quartas de final do Paulista?

Seguindo o calendário do Campeonato Paulista, a fase de grupos vai até 20 de março com a 12ª e última rodada dos grupos e, daí, o chaveamento definido pela Federação Paulista de Futebol define os confrontos das quartas de final.

Oito equipes se classificam para o mata-mata, sendo os melhores de cada um dos grupos. Depois, em jogo único, vão disputar a passagem para a próxima fase.

Grupo A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

Grupo B: São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo

Grupo C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

Grupo D: Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André

Onde assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2022?

Pela televisão aberta, a Record é a responsável por transmitir um jogo por rodada sempre às quartas e domingos pelo horário da noite e a tarde, respectivamente, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Premiere, entretanto, é outra opção para acompanhar pela TV os jogos do Paulistão. O pay-per-view da Rede Globo vai transmitir os jogos de acordo com o calendário da FPF. Os canais podem ser adquiridos através das operadoras por assinatura ou então pelo site (www.premiere.globo.com).

Os serviços de streaming Estádio TNT, HBO Max e TV Paulistão Play também transmitem os confrontos ao vivo onde o internauta assiste por sua conta de assinatura. O Youtube do Paulistão, entretanto, também vai passar um jogo por rodada de graça em sua página oficial.

A segunda divisão e a terceira tem transmissão através do Eleven Sports e TV Paulistão Play, além do Youtube.

