Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol ao vivo nesta terça – 01/02

Começando o novo mês, a terça-feira em 1 de fevereiro de 2022, traz uma programação de confrontos no futebol nacional e internacional para o torcedor acompanhar pela TV e também online durante todo o dia. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje.

Os estaduais continuam em todo o vapor pela temporada de futebol no Brasil, enquanto as Eliminatórias mostram quais times vão disputar a Copa de novembro deste ano. Do outro lado, a pausa da Data FIFA paralisa o internacional, apenas com competições regionais.

Jogos de hoje ao vivo na TV

Campeonato Paulista

Palmeiras x Água Santa – 19h – Premiere, Youtube e TV Paulistão Play

Botafogo-SP x Água Santa – 21h – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Sete de Setembro x Náutico – 19h – Premiere

Campeonato Mato-Grossense

Ação x Luverdense – 19h – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

River x Fluminense-PI – 21h30 – Eleven Sports

Eliminatórias Sul-Americanas

Bolívia x Chile – 17h – SporTV

Uruguai x Venezuela – 20h – SporTV 4

Argentina x Colômbia – 20h30 – SporTV 3

Brasil x Paraguai – 21h30 – Globo, SporTV e Premiere

Peru x Colômbia – 23h – SporTV 2

Eliminatórias da Ásia – Jogos de hoje na TV

Japão x Arábia Saudita -07h14 – ESPN 4 e Star +

Líbano x Iraque – 09h – Star +

Vietnã x China – 09h – Star +

Síria x Coréia do Sul – 11h – ESPN 4 e Star +

Irã x Emirados Árabes Unidos – 11h30 – Star +

Omã x Austrália – 13h – Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje na TV

FC Goa x Odisha FC – 11h – OneFootball

Campeonato Escocês

Hibernian x Hearts – 16h45 – Star +

