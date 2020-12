Jornais internacionais repercutem festa de Neymar durante pandemia

Jornais e sites internacionais repercutiram nesta segunda-feira (28) a notícia de que o jogador Neymar estaria planejando dar uma festa para 500 convidados em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, em comemoração ao Reveillon. Ademais, confira as publicações.

Entenda a polêmica envolvendo Neymar

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o atleta do PSG estaria planejando uma festa de 5 dias para comemorar o ano novo com cerca de 500 convidados em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Primeiramente, em comunicado para a Rádio Jovem Pan, a assessoria do jogador negou a festa. Entretanto, no último domingo (27), a Agência Fábrica, produtora de eventos, confirmou que está preparando um evento para 150 pessoas, sem citar o nome de Neymar.

“A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos.

A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência”.

O que dizem os jornais?

O jornal português, A Bola, publicou em seu site uma matéria citando a festa provavelmente produzida por Neymar. No título, fala sobre serem ”só” 150 convidados.

Ademais, o jornal italiano La Gazzetta Dello Sport vem com a chamada: “Neymar, maxi festa com 500 convidados no Rio: polêmica no Brasil”.

“Neymar, a festa da discórdia no Brasil” é o título da matéria no site do jornal francês L’ equipe sobre o astro do PSG.

O Le Figaro (abaixo), outro jornal diário francês, também questiona a produção de uma festa em plena época de pandemia do covid-19 no país, com os dizeres “500 pessoas convidadas para o Neymar: um Reveillon que questiona em pleno covid”.

O jornal da capital francesa, Le Parisien, trouxe a repercussão nos jornais brasileiros sobre o boato da possível festa de Neymar.

Na Espanha, o Marca destaca a informação dada pela Agência Fábrica, de que a festa teria apenas 150 convidados, entre aspas.

A polêmica também chegou na Inglaterra, com o The Sun e o The Guardian. O primeiro mostra que o jogador foi ”atacado depois de ‘organizar festa de cinco dias para 500 pessoas’ no Brasil, apesar da crise de Covid em sua terra natal”.

No segundo, o título revela que o atacante está “sob fogo pela festa ‘macabra’ de Réveillon de uma semana”.