Juventude x Novo Hamburgo: onde assistir e horário do jogo hoje – 03/02

Valendo os três pontos da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes de Juventude x Novo Hamburgo se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Juventude x Novo Hamburgo

O jogo de hoje vai passar no SporTV, na TV fechada com transmissão ao vivo nas operadoras de televisão paga em todo o país, e pelo Premiere, pay-per-view da emissora disponível para assinantes. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere

Derrotado nos dois jogos que disputou pelo Campeonato Gaúcho, o elenco do Juventude entra em campo nesta quinta-feira buscando reverter o mau desempenho que apresentou até aqui pelos gramados de seu Estado. Sem pontos marcados, o elenco aparece em 11º na zona de rebaixamento, precisando dos três pontos hoje mais do que nunca.

Enquanto isso, o Novo Hamburgo aparece em 5º lugar com o total de quatro pontos na conta depois de vencer e empatar as duas partidas que disputou neste início de temporada. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, fica cada vez mais próximo de entrar no G-4 do torneio e chegar até a próxima fase.

Escalações de Juventude e Novo Hamburgo

O técnico Jair Ventura não tem baixas para o confronto desta quinta.

Os visitantes também não possuem desfalques.

Escalação do jogo do Juventude: William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster, William Matheus; Jadson, Darlan, Chico; Guilherme Parede, Capixaba, Ricardo Bueno

Escalação do jogo do Novo Hamburgo: Lucas Maticolli; Léo, Micael, Islan, Higor; Káio Cesar, Felipe Guedes, Bustamante; Michel Rener, Jeffinho, Alemão

