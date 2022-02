Juventude x São José: onde assistir e horário do jogo hoje – 17/02/2022

Fechando a sétima rodada do Campeonato Gáucho, o duelo entre Juventude x São José acontece nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A seguir, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Juventude x São José

O jogo do Juventude e São José vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere para todo o Brasil a partir das 21h30 pelo horário de Brasília.

A plataforma da Rede Globo no pay-per-view só pode ser assistida em operadoras de TV fechada ou planos através do streaming, tendo os valores de R$49,90 até R$89,90, dependendo do plano.

FICHA TÉCNICA

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

TV: SporTV e Premiere

Online: Premiere

Como estão as equipes no Campeonato Gaúcho

O Juventude acabou tropeçando diante do Grêmio na última rodada do Campeonato Gaúcho e desceu para a décima primeira rodada, na zona de rebaixamento, com 3 pontos apenas. Ainda sem vencer, o grupo promete mostrar o seu melhor futebol em campo para garantir o triunfo.

Enquanto isso, o São José se mantém em décimo com 5 pontos, isto é, tem apenas dois pontos a mais do que o seu adversário de hoje. Por isso, se não ganhar o confronto desta quinta, corre seriamente o risco de aparecer na degola até o fim da semana e então se afastar cada vez mais do topo.

Confira o último jogo do Juventude.

Escalações de Juventude x São José

Nenhuma das equipes tem novos desfalques para o jogo desta quinta-feira.

Juventude: César; William, Danilo Boza, Soares, Moraes; Elton, Jadson, Kelvi; Parede, Ricardo Bueno, Capixaba

São José: Fabio Rampi; Alex Murici, Pablo, Jadson, Tiago Pedra; Marcelo, Fabiano, Crystopher, Kevin; Everton Bala, Thayllon

