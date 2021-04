Juventus x Genoa: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (11/04)

Juventus e Genoa se enfrentam neste domingo (11) a partir das 10h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Cristiano Ronaldo diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Genoa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assistir através do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Juventus x Genoa

Possível Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Rabiot, Kulusevski, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Possível Genoa: Perin; Radovanovic, Masiello, Criscito; Zappacosta, Badelj, Strootman, Biraschi, Behrami; Scamacca, Destro.

Como estão as equipes na temporada?

A Juventus de Cristiano Ronaldo aparece em terceiro lugar com cinquenta e nove. Dessa maneira, entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos e, assim, seguir na luta pela liderança, torcendo também por uma derrota do líder. Em seu plantel, Bonucci e Bernardeschi são as únicas baixas de Pirlo.

Enquanto isso, o Genoa está em 13º com trinta e dois pontos, com o propósito de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Na temporada, a equipe visitante apresentou uma melhora significativa, acumulando sete vitórias, onze empates e onze derrotas também. Hoje, não pode contar com Czyborra e Pellegrini.

Outros jogos do Campeonato Italiano

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, outros jogos também acontecem. Então, veja quais são e os horários

Spezia 3 x 2 Crotone

Parma 1 x 3 Milan

Udinese 0 x 1 Torino

Inter de Milão x Cagliari – 07h30

Verona x Lazio – 10h

Sampdoria x Napoli – 10h

Roma x Bologna – 13h

Fiorentina x Atalanta – 15h45

Benevento x Sassuolo – Segunda-feira – 15h45

Leia também:

+ Lesão de James Harden: saiba quando o astro volta a jogar pelo Nets

+Real Madrid vence Barcelona por 2 a 1 e assume a liderança do Espanhol