Juventus x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (09/02)

No jogo de volta da semifinal na Copa da Itália, as equipes de Juventus e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (09), às 16h45, no Juventus Stadium. A equipe de Cristiano Ronaldo venceu o jogo de ida por 2 a 1 e possui vantagem no confronto. Agora, conheceremos o primeiro finalista. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Juventus x Inter de Milão: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Juventus x Inter de Milão

O técnico Pirlo garantiu em entrevista coletiva que Buffon estará no gol e Kulusevski também marcará presença no elenco titular. Dybala aparece como dúvida.

Possível Juventus: Buffon; Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo; Bernardeschi, Chiesa, Arthur, McKennie; Morata, Kulusevski.

Dois jogadores cumprem suspensão e não podem enfrentar a Juve no confronto de hoje. Vidal e Sanchez estão indisponíveis. Mas Lukaku retorna ao plantel.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Perisic, Young, Brozovic, Barella; Lukaku, Martinez.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, outra partida de volta também acontece pela semifinal da Copa da Itália nesta semana. Então, saiba qual e o horário.

Atalanta x Napoli – Quarta-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar com quarenta e dois pontos, a Velha Senhora está viva na briga pela liderança. Dessa maneira, se pontuar nas próximas rodadas, consegue diminuir a diferença com o Milan. Ao todo, possui doze vitórias, seis empates e duas derrotas. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, em segundo lugar com quarenta e sete pontos, a Inter chegou a ocupar o topo da tabela no fim de semana, mas o rival Milan logo tratou de retornar até a ponta. Assim, venceu catorze jogos, empatou cinco e perdeu dois.