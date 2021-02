Bayern de Munique vence Al Ahly e está na final do Mundial de Clubes

A final do Mundial de Clubes está definida. Ao vencer o Al Ahly nesta segunda-feira (08) por 2 a 0, o Bayern de Munique está na final e vai enfrentar o Tigres na próxima quinta-feira (11), às 15h. Com dois gols de Lewandowski, o time alemão dominou a partida e agora parte em busca do seu segundo título. Então, veja como foi a partida.

Al Ahly e Bayern de Munique no Mundial de Clubes

Como esperado, o Bayern dominou a primeira etapa, pressionando e levando perigo até a defesa do Ah Ahly. A primeira tentativa veio aos 3 minutos com Coman. Depois, Gnabry, Muller e Lewandowski foram os responsáveis pelas melhores chances do time bávaro. Até que, aos 17 minutos, em jogada de Coman e Gnabry, o atacante Lewandowski recebeu a bola e, livre na área, acertou em cheio as redes do goleiro El Shenawy.

Somente aos 20 minutos a equipe do Egito teve a primeira finalização. Kahraba conseguiu chegar, mas foi desarmado por Boateng. Em seguida, Taher e de cabeça acerta nas mãos do goleiro Neuer. Aos 24, Roca quase ampliou o placar ao receber passe de Gnabry mas seu chute foi para fora, passando perto do gol dos adversários. Dessa maneira, o Bayern seguiu pressionando e ditando o ritmo de jogo. Próximo do apito final, o Al Ahly conseguiu reagir, mas não obteve sucesso.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A segunda etapa foi mais equilibrada, com o time egípcio construindo jogadas ofensivas e levando perigo até a defesa do Bayern de Munique. Do outro lado, o time alemão também teve boas chances com Coman, Gnabry e Muller, mas não obtiveram sucesso. O Al Ahly se segurou até onde conseguiu, até que aos 40 minutos, Lewandowski ampliou o resultado. Em cruzamento de Sané com pé direito, o polonês de cabeça acerta o fundo da rede dos rivais, terminando a partida em 2 a 0 para o Bayern, classificando-se para a final do Mundial de Clubes.

+ Palmeiras perde para o Tigres e dá adeus a chance de título do Mundial

Escalações:

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maâloul; Al-Sulaya, Fathi; Mohamed, Magdy, El Shahat; Kahraba.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Quando é a final do Mundial de Clubes?

Tigres e Bayern de Munique decidem a final do Mundial de Clubes na próxima quinta-feira (11), a partir das 15h, no Estádio da Cidade da Educação, no Catar.

Esta é a primeira chance do time mexicano garantir o título da competição. Para o Bayern, pode ser o segundo título do torneio da FIFA, além de conquistar a sua sexta taça na temporada 2019/20, juntamente com Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Champions League, Supercopa da Alemanha e UEFA.

Ademais, você pode assistir ao jogo através do Sportv, na tv fechada. Como o time brasileiro não está na final, a Globo optou por não transmitir a final.