Juventus x Lazio: onde assistir ao jogo do Italiano – 6/3/2021

Juventus e Lazio se enfrentam neste sábado (06) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, na Itália, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Pirlo pode diminuir a diferença com o vice-líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Lazio: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem Juventus x Lazio para o jogo?

A equipe da Juventus vem em terceiro lugar com quarenta e nove pontos. Se vencer o confronto deste sábado, diminui a diferença com o vice-líder Milan para apenas um ponto. Então, para o confronto, o técnico Pirlo não pode contar com Frabotta, que cumpre suspensão, enquanto Bonucci, de Ligt, Arthur e Bentancur seguem trabalhando em recuperação. Já Morata é dúvida.

Enquanto isso, a Lazio está em 7º com quarenta e três. Visando chegar até o topo da tabela, a equipe visitante precisa somar pontos de qualquer maneira. Assim, no jogo de hoje, não pode ter em seu plantel Lazzari, Radu e Luiz Felipe.

Possíveis escalações

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Danilo; Bernardeschi, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Últimos jogos de Juventus e Lazio

Ademais, a Juventus entrou em campo na última terça-feira (02) contra o Spezia em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Em casa, venceu por 3 a 0.

Do outro lado, a Lazio iria enfrentar o Torino também na terça, mas o jogo foi cancelado já que o time de Turim não conseguiu viajar devido as restrições impostas pelo governo local para conter a pandemia.

