Juventus x Marcílio Dias: onde assistir e horário do Catarinense – 27/01

Disputando a segunda rodada do Campeonato Catarinense, o confronto entre Juventus x Marcílio Dias acontece nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio João Marcatto. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Juventus x Marcílio Dias O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibilizar a imagem do jogo em seu aplicativo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Juventus e Marcílio Dias

Sem desfalques para o jogo, as equipes devem entrar em campo nesta quinta-feira com o plantel de jogadores completo, isto é, com as melhores peças.

Provável escalação de Juventus: Hudson; Alex Travassos, Reinaldo Lobo, Felipe Gregório, Roger; Matheus Claudino, Banguelê, Lucas de Sá; Jeffinho, Maikon Leite, Uenderson

Provável escalação de Marcílio Dias: Renan; Victor Guilherme, Murilo Henrique, Edimar, Rômulo; Daniel Pereira, Moisés, Julinho; Douglas Packer, Klenisson, Zé Vitor

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

A equipe da Juventus não teve a estreia no Campeonato Catarinense em 2022 que gostaria. Isso porque o elenco acabou sendo derrotado pelo Hercílio Luz na primeira rodada por 1 a 0. Agora, tem a oportunidade de receber os torcedores em sua casa e quem sabe levar os três pontos. Por fim, está em 11º sem pontos.

Enquanto isso, o Marcílio Dias conseguiu arrancar um empate diante do Avaí jogando em casa na rodada passada. Porém, desta vez, o elenco joga fora e, com isso, precisa se atentar ao adversário do dia, conhecido por dar muito trabalho aos adversários. Na tabela, está em 6º com 1 ponto.

