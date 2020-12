Barcelona x Levante: onde assistir e escalação do jogo (13/12)

Barcelona e Levante se enfrentam neste domingo (13), às 17h, no Camp Nou, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Classificado para as oitavas da Champions League, a equipe de Lionel Messi sobe para dezessete pontos, mas ainda não é o necessário para alcançar as primeiras posições. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Barcelona x Levante: onde assistir?

A partida entre Barcelona e Levante possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O time da Catalunha não vem muito bem no campeonato nacional. Em 9º, com catorze pontos, o Barça está longe do líder Atlético de Madrid. Assim, venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu quatro, mas possui dois jogos a menos.

Ademais, a equipe já está classificada nas oitavas da Champions pelo grupo G.

Por outro lado, a situação dos visitantes é ainda mais complicada. Em 18º, com onze pontos, a equipe do Levante precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Dessa maneira, possui duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, mas com um jogo a menos.

Possíveis escalações de Barcelona x Levante

Na equipe da casa, Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati e Dembele seguem indisponíveis por lesão. Entretanto, existem dúvidas a respeito do ataque.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets (Pjanic); Messi, Pedri (Braithwaite), Coutinho, Griezmann.

Todavia, para o time visitante, Bardhi e Campaña ficaram de fora do plantel por estarem lesionados.

Provável Levante: Fernández; Coke, Postigo, Vezo, Clerc; de Frutos, Vukcevic, Melero, Rochina; Roger, Dani Gómez.

CONVOCATORIA | Estos son los jugadores convocados para el partido de mañana ante el @FCBarcelona_es.#BarcaLevante pic.twitter.com/SJ56CiMibS — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) December 12, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além deste confronto, a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol também traz outros nove jogos no fim de semana.

Real Valladolid 3 x 2 Osasuna

Valencia 2 x 2 Ath. Bilbao

Getafe 0 x 1 Sevilla

Huesca 1 x 0 Alavés

Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid

Real Sociedad x Eibar – 10h

Betis x Villarreal – 12h15

Elche x Granada – 14h30

Celta de Vigo x Cádiz – Segunda – 17h