Real Madrid x Granada (23/12): onde assistir e possíveis escalações

O Real Madrid recebe nesta quarta-feira (23), às 15h45, no Estádio Alfredo Di Stéfano, o Granada, pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol. Para fechar bem o ano de 2020, a equipe de Zidane busca a vitória já que, assim, termina em segundo lugar, empatado em pontos com o líder, o Atlético de Madrid. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Real Madrid x Granada: onde assistir?

A partida entre Real Madrid e Granada possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h45 (Horário de Brasília).

+ Supercopa da Espanha: conheça os adversários de Real e Barcelona

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar, com vinte e nove pontos, o Real pode terminar o ano em segundo lugar. Depois de ver o Atlético de Madrid vencer ontem e assumir de vez a primeira posição, o Real tem chance de empatar a pontuação, mas perde no saldo de gols. Por fim, pela Champions League, enfrenta a Atalanta.

Por outro lado, o Granada vem em 7º, com vinte e um pontos. Ganhando hoje, tem a oportunidade de subir uma posição. Ademais, na Liga Europa, enfrenta o Napoli.

Possíveis escalações de Real Madrid x Granada

Zidane não tem Modric, visto que, segundo o técnico em entrevista coletiva, o croata não treinou ontem. Entretanto, a equipe conta com o retorno de Hazard e Vinicius Jr.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

Fede Vico, Víctor Díaz, Montoro e Lozano são as principais baixas para o time visitante. Ademais, Gonalons cumpre suspensão.

Provável Granada: Silva; Foulquier, Duarte, Sánchez, Neva; Herrera, Eteki, Milla; Machis, Roberto Soldado, Suárez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, outros jogos da décima quinta rodada acontece se encerram hoje. Assim, confira todos resultados e os jogos de hoje.

Elche 2 x 2 Osasuna

Valencia 0 x 1 Sevilla

Huesca 1 x 1 Levante

Real Sociedad 0 x 2 Atlético de Madrid

Real Valladolid 0 x 3 Barcelona

Villarreal 1 x 1 Ath. Bilbao

Getafe x Celta de Vigo – 13h30

Betis x Cádiz – 18h

Alvés x Eibar – 18h