Lazio x Atalanta: onde assistir, horário e escalações hoje – 22/01

O clássico italiano entre Lazio x Atalanta acontece neste sábado, 22/01, com a bola rolando às 16h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico de Roma. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV e, dessa maneira, saiba onde assistir.

Onde assistir Lazio x Atalanta hoje

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h45.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Lazio e Atalanta

Em entrevista coletiva, o técnico Sarri garantiu que Zaccagni é dúvida.

Do outro lado, a Atalanta não pode contar com Zapata e Gosens.

Escalação de Lazio: Strakosha (Pepe); Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva; Immobile, Pedro, Felipe Anderson

Escalação de Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Palomino, Demiral; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Pessina, Muriel

Como estão as equipes na temporada?

Com 35 pontos, a Lazio aparece em 8º lugar na classificação do Campeonato Italiano. O elenco venceu a Salernitana na última rodada e, neste sábado, tem outro grande desafio pela frente se quiser continuar subindo na tabela. Ao todo, marcou dez vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Do outro lado, a Atalanta se mantém em 4ª posição com 42 pontos, isto é, venceu o total de doze partidas, empatou em seis oportunidades e perdeu em três na temporada. Agora, deve entrar em campo com força total sob o comando do técnico Gasperini para alcançar as primeiras posições.

Relembre como foi o último jogo entre Atalanta x Lazio.

