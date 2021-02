Lazio x Cagliari: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (07/02)

Lazio e Cagliari se enfrentam neste domingo (07), às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe aparece na parte de cima da tabela, a outra precisa se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Lazio x Cagliari: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

Possíveis escalações de Lazio x Cagliari

Em entrevista coletiva, o técnico Simone Inzaghi garantiu que Patric, Cataldi, Luiz Felipe e Strakosha não estão disponíveis para o jogo de hoje. Mas Caicedo e Radu serão avaliados e permanece como dúvida.

Possível Lazio: Pepe Reina; Musacchio, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luiz Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

As principais baixas do Cagliari são Ceppitelli, Deiola, Duncan, Klavan e Sottil. Além disso, Oliva também não aparece na convocação oficial divulgada pelo clube.

Possível Cagliari: Cragno; Godin, Lykogiannis, Tripaldelli, Zappa; Marin, Nandez, Pereiro; Pedro, Nainggolan, Simeone.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Fiorentina 0 x 2 Inter de Milão

Atalanta 3 x 3 Torino

Sassuolo 1 x 2 Spezia

Juventus 2 x 0 Roma

Genoa 1 x 2 Napoli

Benevento x Sampdoria – 08h30

Milan x Crotone – 11h

Udinese x Verona – 11h

Parma x Bologna – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 6ª posição com trinta e sete pontos, a Lazio entra em campo neste domingo com o propósito de terminar a rodada as primeiras posições da tabela. Dessa maneira, desbanca a Roma com quarenta pontos. Então, venceu onze jogos, empatou quatro e perdeu cinco.

Enquanto isso, o Cagliari luta para escapar da zona de rebaixamento. Em 18º com quinze pontos, o time visitante pula uma posição se garantir os três pontos hoje. Assim, possui três vitórias, seis empates e onze derrotas.