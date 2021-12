Lazio x Galatasaray: onde assistir ao jogo de hoje e horário – 09/12

Pela última rodada da Liga Europa, o confronto entre Lazio x Galatasaray acontece nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 17h (horário de Brasília), pelo grupo E no Estádio Olímpico de Roma. Dessa maneira, veja onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lazio x Galatasaray: A plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto no site oficial como em aplicativos, vai transmitir o jogo de hoje pela última rodada da Liga Europa ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no grupo E com 8 pontos, a equipe da Lazio ainda sonha com a possibilidade de fechar a primeira fase em primeiro lugar. Mas, para isso acontecer, tem que ganhar o seu confronto direto e descontar nos gols, marcando muito em sua vitória de hoje. Por fim, o elenco contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Galatasaray aparece em primeiro lugar com 11 pontos, ou seja, tem a vantagem para si até o momento na competição. Porém, se quiser chegar até as oitavas, precisa vencer o confronto desta quinta-feira ou até mesmo empatar. Se perder, aí vai ficar com o segundo lugar no grupo.

Escalações de Lazio x Galatasaray:

Enquanto os italianos não tem novas baixas para o jogo de hoje, os turcos não poderão contar com Boey, Elabdellaoui e Arda Turan, todos lesionados e por longa data.

Lazio: Pepe Reina; Marusic, Felipe, Acerbi, Lazzari; Lucas Leiva, Basic, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro

Galatasaray: Muslera; Nelsson, Yedlin, Marcão, Aanholt; Antalyali, Kutlu; Feghouli, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu

