Leicester x Brighton: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (10/02)

Leicester e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h30, no King Power Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer está classificado para as quartas. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Leicester x Brighton: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Leicester x Brighton

Depois de realizar uma operação para hérnia no mês passado, o técnico Brendan Rodgers informou que Vardy pode retornar no confronto de hoje. Já Timothy Castagne segue indisponível por lesão no tendão da coxa.

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Justin, Pereira, Evans; Tielemans, Choudhury; Pérez, Maddison, Barnes; Iheanacho (Vardy)

Ao time do Brighton, Adam Webster está fora por lesão no tornozelo, além de Solly March que também sofre de lesão. Já Jakub Moder e Michal Karbownik retornam ao plantel.

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Burn; Alzate, Bissouma, Grob, Veltman; Mac Allister, Maupay, Connolly.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Swansea x Manchester City – 14h30

Sheffield United x Bristol City – 16h30

Everton x Tottenham – 17h15

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Leicester está em terceiro lugar com quarenta e três pontos no Campeonato Inglês. Lutando pela liderança, o time possui sete pontos a menos que o líder City. Entretanto, o Leicester chegou a ocupar a ponta da tabela por diversas rodadas. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.

Por outro lado, o Brighton luta para não chegar até a zona de rebaixamento. Em 15º com vinte e cinco pontos, o time visitante venceu cinco jogos, empatou dez e perdeu oito, ou seja, precisa somar pontos nas próximas rodadas para não chegar até a degola.