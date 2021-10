Levante x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações (28/10)

As equipes de Levante x Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 28/10, às 16h30 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Ciudad de Valencia. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Levante x Atlético de Madrid hoje? O confronto entre Levante e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 28 de outubro de 2021

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Ciudad de Valencia, cidade de Valência, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Levante x Atlético de Madrid

O elenco anfitrião não poderá contar com Campanã, Postigo e Martí. Já o treinador Diego Simeone não tem em seu plantel de jogadores Llorente, Savic e Lemar.

Levante : Fernández; Carlos Clerc, Vezo, Mustafi, Miramón; Radoja, Melero, de Frutos, Martínez; Morales, Soldado

: Fernández; Carlos Clerc, Vezo, Mustafi, Miramón; Radoja, Melero, de Frutos, Martínez; Morales, Soldado Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; De Paul, Koke, Herrera; Griezmann, Luis Suárez, João Felix

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Levante aparece em 19ª posição com 5 pontos, ou seja, ainda não venceu na temporada do Campeonato Espanhol. Por isso, se quiser se afastar da zona de rebaixamento, precisa do resultado em seu favor no jogo de hoje.

O time do Atlético de Madrid tropeçou na rodada passada diante do Real Sociedad e parou no empate jogando em casa. Agora, se quiser continuar brigando para chegar até o topo da tabela, tem que ganhar o jogo desta quinta-feira de qualquer maneira. Neste momento, ocupa a 7ª posição com 18 pontos.

