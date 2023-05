AO VIVO: assistir o jogo do Flamengo na Libertadores hoje - 04/05

É dia de jogão na Libertadores! O elenco do Flamengo viaja até a Argentina nesta quinta-feira, 04 de maio, para enfrentar o Racing na terceira rodada do grupo A na competição. A bola rola no jogo do Flamengo na Libertadores hoje às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires.

O Flamengo tem uma vitória e uma derrota com três pontos. O time luta pela liderança contra o Racing.

Onde vai passar o jogo do Flamengo na Libertadores

O canal ESPN vai transmitir na TV paga o jogo do Flamengo na Libertadores hoje às 19h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil. Também dá para assistir no Star Plus, serviço de streaming.

Quem é cliente pode acompanhar a partida do conforto da sua casa com apenas um clique no controle remoto. O canal está disponível entre todas as operadoras de televisão por assinatura.

O Star+ também só pode ser sintonizado em qualquer plataforma com acesso à internet. O valor mais barato por mês é de R$ 32,90, com catálogo exclusivo de filmes, séries e documentários.

Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires

: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires Onde assistir: ESPN e Star+

Escalações de Racing x Flamengo

Em confronto direto pela liderança do grupo, Racing e Flamengo vão escalar os seus melhores jogadores para o duelo nesta quinta-feira na Argentina. O técnico Fernando Gago não tem à sua disposição Maxi Moralez, suspenso.

Para Jorge Sampaoli, novo técnico do Rubro-Negro, Varela, Matheuzinho, Filipe Luís, David Luiz, Rodrigo Caio e Gerson estão fora. Arrascaeta é dúvida.

Racing: Gabriel Arias; Avilés, Sigali, Jonathan Galván; Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Gabriel Rojas; Matías Rojas, Maxi Romero e Gabriel Hauch.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Wesley, Vidal, Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Como está a classificação do grupo do Flamengo?

O Racing se mantém na liderança do grupo A com seis pontos. O time argentino venceu os dois jogos que disputou até aqui, enquanto o Flamengo ocupa a vice-liderança com três pontos.

Na contramão, Aucas e Ñublense também tem três pontos depois de só vencerem uma partida. Os dois se enfrentaram na última terça-feira, com vitória do Ñublense.

GRUPO A - Libertadores

1 Racing - 6 pontos

2 Flamengo - 3 pontos

3 Aucas - 3 pontos

4 Ñublense - 3 pontos

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela vai apitar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores contra o Racing, em confronto decisivo pela liderança nesta quinta-feira.

Os auxiliares vão ser Lubin Torrealba e Alberto Pont, também da Venezuela. No VAR, árbitro de vídeo, completa a escala de arbitragem Juan Soto. O profissional será responsável por analisar todos os lances de possível pênalti, faltas e cartões amarelos.

Desempenho de Sampaoli

Jorge Sampaoli foi contratado em abril pelo Flamengo para substituir o português Vítor Pereira. Ele estreou na primeira rodada da Libertadores, contra o Ñublense, em 19 de abril. O time carioca venceu por 2 a 0.

Até aqui são quatro partidas, com duas vitórias e duas derrotas entre a Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil, incluindo a classificação para as oitavas de final com direito à goleada.

Sampaoli conseguiu encaixar o seu trabalho muito bem no Flamengo. O momento do elenco, entretanto, não é dos melhores porque os principais jogadores estão fora por lesão, como Arrascaeta, Filipe Luís, David Luiz e Rodrigo Caio. Os torcedores já aprovaram o profissional.

