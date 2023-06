Assistir o Athletico-PR na Libertadores online hoje e horário - 27/06

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Athletico-PR busca os três pontos nesta terça-feira, 27/06, apenas para se manter na liderança do grupo G durante a última rodada. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, na Arena da Baixada.

O Furacão precisa vencer para se manter em primeiro lugar no grupo. Atlético Mineiro e Libertad disputam a segunda vaga enquanto o Alianza Lima já está eliminado.

Como assistir o Athletico-PR na Libertadores online hoje

A partida entre Athletico e Alianza Lima será transmitida na ESPN e Star Plus ao vivo nesta terça-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

O Star Plus é o serviço de streaming da ESPN, disponível apenas para assinantes. Mas como funciona para assistir online?

1) Acesse o aplicativo do Star Plus ou www.starplus.com pelo computador. É necessário ser assinante da plataforma de streaming para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes.

2) Clique em "entrar" e digite o email e a senha de usuário.

3) Daí, vá ao menu principal e escolha o jogo do Athletico PR contra o Alianza Lima para assistir.

Escalações de Athletico-PR x Alianza Lima

Para o confronto desta terça-feira, na última rodada da Libertadores, ambas as equipes deverão entrar em campo com os titulares - com exceção dos desfalques no plantel por lesões.

Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando; Erick, Alex Santana, David Terans; Canobbio, Vitor Roque e Cuello (Técnico: Wesley Oliveira).

Alianza Lima: Ângelo Campos; Vílchez, Zambrano, Santiago Garcia, Lagos; Ballón, Jesús Castillo, Cueva; Reyna, Adair Rodriguez e Sabbag (Técnico: Guillermo Salas).

Como foi o último jogo entre as equipes?

O último duelo entre Alianza Lima e Athletico Paranaense foi em 04 de abril de 2023, na temporada atual, pela primeira rodada do grupo G na Libertadores da América.

No Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, os times não saíram do zero a zero, e por isso somaram apenas um ponto cada na rodada da competição. O resultado ajudou os dois elencos na briga pela classificação. Hoje, o Furacão já está classificado para a próxima fase, mas o Alianza está fora.

Confira os melhores lances do último jogo entre Athletico e Alianza Lima.



