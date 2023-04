Saiba como assistir ao jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Corinthians

Assistir online jogo do Corinthians hoje na Libertadores - 19/04/23

Assistir online jogo do Corinthians hoje na Libertadores – 19/04/23

Corinthians e Argentinos Juniors protagonizam confronto direto pela liderança do grupo E nesta quarta-feira, 19 de abril. O jogo do Corinthians hoje é válido pela segunda rodada da Libertadores, às 21h30, na Neo Química Arena. Quem vencer é o novo líder do grupo.

Também estão no grupo E as equipes de Liverpool e Independiente del Valle.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje online

Além da Globo, o jogo do Corinthians na Libertadores será transmitido no GloboPlay e no Paramount+ ao vivo nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira, a partida entre Corinthians e Argentinos Juniors será exibida pela Globo nos estados de SP, PR, PE e MT com narração de Gustavo Villani com comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Pela internet, o torcedor pode assistir no GloboPlay sem precisar ser assinante. Isso acontece porque a plataforma de streaming disponibiliza a programação da emissora carioca para todo o público. No entanto, o serviço funciona de acordo com a localização, ou seja, apenas quem mora nos estados da transmissão é que podem assistir.

Outra opção é o Paramount+, serviço de streaming para assinantes. Por R$ 19,90 por mês, dá para curtir as emoções da Libertadores com apenas um clique, além de filmes e séries exclusivas.

Ambas as opções estão disponíveis no computador ou em aplicativos pelo celular, tablet e smartv.

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Onde assistir: Globo, GloboPlay e Paramount+

Classificação do grupo E na Libertadores

A segunda rodada traz a batalha acirrada pela liderança do grupo entre Corinthians e o Argentinos Juniors. Com a vitória na primeira rodada da fase de grupos, ambos estão com três pontos.

O Timão ganhou do Liverpool fora de casa, enquanto o elenco argentino faturou o triunfo contra o del Valle, atual campeão da Sul-Americana.

GRUPO E

1 Corinthians

2 Argentinos Juniors - 3 pontos

3 Independiente del Valle - 0 pontos

4 Liverpool - 0 pontos

Quem o Milan enfrenta na semifinal da Champions 2023

Maradona jogou no Argentinos Juniors

O encontro entre Argentinos Juniors e Corinthians não é o primeiro na história do futebol. Isso porque em 1980, o clube veio ao Brasil para disputar um amistoso contra o Timão. Seria o duelo entre o ídolo argentino Maradona e Sócrates.

No entanto, Maradona não viajou para Manaus, onde foi disputado o confronto. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Argentinos recebeu apenas 25 mil dólares como premiação pela ausência do jogador argentino, assim como o Corinthians.

Os brasileiros venceram por 1 a 0, com gol de Gil.

Escalações de Corinthians x Argentinos Juniors

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Roni, Matheus Araújo; Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Argentinos Juniors: Lanzillota; Villalba, Di Cesare, Mac Allister, Federico Redondo; Cabrera, Montiel, Domínguez; Metilli, Ávalos e Gabriel Verón.

O treinador do Timão, Fernando Lázaro, não terá Renato Augusto, Rafael Ramos e Júnior Moraes.

O elenco argentino não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Saiba também: Qual foi o último título do Corinthians