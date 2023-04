Saiba como assistir ao jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução Marcelo Cortes /CRF

Assistir online o jogo do Flamengo na Libertadores de graça - 19/04

Assistir online o jogo do Flamengo na Libertadores de graça – 19/04

O Flamengo busca a sua primeira vitória na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira, 19 de abril. O duelo vai ser contra o Ñublense, pela segunda rodada, às 21h30, no Maracanã. Você confere onde assistir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores no texto abaixo.

Estão no grupo A as equipes de Racing, Ñublense, Flamengo e Aucas.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje ao vivo

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo na Libertadores nesta quarta-feira. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. A ESPN também vai exibir a partida ao vivo.

Na TV aberta, a emissora transmite a partida para os estados de RJ, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, TO, GO, ES, RS e SC de graça. Luis Roberto vai contar a história ao lado dos comentaristas Diego Ribas e Junior.

Outra opção de assistir ao jogo do Flamengo hoje na Libertadores é a ESPN. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

SKY: 198 / 598

CLARO: 70 / 570

OI: 160 / 70

VIVO: 47 / 570 / 462 / 875

BLU TV: 343

Como assistir Flamengo de graça na internet?

Quer assistir ao jogo do Flamengo hoje na internet mas não sabe como? Fique tranquilo torcedor, o portal DCI ensina como acompanhar de graça a partida da Liberadores.

A primeira opção é ver o jogo do Flamengo hoje sem pagar nada. Quem mora nos estados em que a transmissão da Globo estará disponível (todo o Brasil menos SP, MS, PR e PE) pode assistir no GloboPlay, sem precisar ser assinante.

É isso mesmo o que você leu. Acesse o site (www.globoplay.globo.com), faça o cadastro na Conta Globo de maneira gratuita e, depois, clique em "Agora na TV". A opção da Globo estará disponível de graça para assistir de acordo com a sua localização.

Outra opção é o Star Plus. É a oportunidade para torcedores que moram nos estados de SP, MS, PR e PE acompanharem a segunda rodada. É preciso ser assinante da plataforma de streaming.

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio do Maracanã

: Estádio do Maracanã Onde assistir: Globo, ESPN, Star Plus e GloboPlay

Escalações de Flamengo x Ñublense

Sampaoli comandará o Flamengo pela primeira vez desde que foi anunciado como o substituto de Vítor Pereira. O comandante não poderá contar com Bruno Henrique, Arrascaeta, Pulgar, Vidal, Matheuzinho e Filipe Luís.

O time do Ñublense não tem desfalques para o jogo desta quarta-feira na Libertadores.

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Ñublense: Pérez; Cerezo, Caroca, Salazar; Rebolledo, Leiva, Rivera Zúñiga, Giovanni Campusano; Reyes, Rubio e Oyarzo Muñoz.

Quem é Sampaoli?

O argentino Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. O profissional substituiu Vítor Pereira, demitido após uma série de eliminações e vexames em finais que culminaram em quatro títulos perdidos e a medalha de bronze no Mundial de Clubes.

Sampaoli é um experimente treinador. Ele começou no Argentinos, passando pelo Club Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, CD O'Higgins, Emelec e Universidad de Chile. Em 2012 ele assumiu o comando da Seleção Chilena, onde se destacou no futebol sul-americano.

Ficou por cinco anos, até ser contratado pelo Sevilla. Depois, treinou a Argentina e, em 2018, foi repatriado pelo Santos em sua primeira experiência no Brasil. Ficou somente um ano, até seguir para o Atlético Mineiro em 2020.

Para fechar o currículo, passou pelo Olympique de Marseille e Sevilla, até ser despedido este ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Próximo jogo

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores vai ser contra o Racing, fora de casa, na quinta-feira, 04 de maio, às 19h, horário de Brasília. O confronto é válido pela terceira rodada do grupo A.

Enquanto se prepara para o próximo compromisso, o Rubro-Negro terá pela frente o Internacional na segunda rodada do Brasileirão, às 11h, no Estádio Beira-Rio. O time carioca derrotou o Coritiba na estreia, enquanto os gaúchos empataram com o Fortaleza.

Saiba também / Quem o Milan enfrenta na semifinal da Champions 2023