Sorteio da libertadores 2022 já tem data; veja calendário completo

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) já definiu a data do sorteio da Libertadores 2022, que será realizado em Luque, no Paraguai. Ao todo, 47 clubes latinos voltam a disputam a maior copa das américas, agora falta saber a definição dos grupos que determinam os confrontos.

Qual é a data do sorteio da Libertadores 2022?

O sorteio que define a fase de grupos da Libertadores de 2022 será realizado em 23 de março, quarta-feira, ainda sem horário definido. Entretanto, seguindo os anos anteriores, o evento deverá acontecer na parte da noite.

No entanto, esta não é a primeira parte da nova temporada da competição. A fase preliminar vai acontecer na primeira semana de fevereiro, seguindo até 16 de março. Só depois, com todas as equipes definidas para jogar a fase de grupos, é que o sorteio acontece.

Quarenta e sete clubes vão disputar a Libertadores em 2022 onde serão divididos em potes. No primeiro estão os cabeças de chave, enquanto os outros terão os demais times baseados no ranking da entidade. Os vencedores da fase preliminar integram o quarto e último pote.

Quem já está classificado para a Libertadores 2022?

Quarenta e sete equipes da América do Sul disputarão a Copa Libertadores de 2022. Até a primeira semana de dezembro, quarenta times estão classificadas, com a reta final da temporada se aproximando.

Seis times do Brasil já estão classificados, sendo dois através da Libertadores e Sul-Americana e as outras vagas entregues através do Brasileirão, onde as posições determinam cada um dos classificados.

Dessa maneira, confira todos os clubes já classificados até dezembro de 2021 para a Libertadores de 2022.

BRASIL – Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza e Corinthians

ARGENTINA – Boca Juniors, Estudiantes, Talleres, Colón, River Plate e Vélez

COLÔMBIA – Tolima e Atlético Nacional

CHILE – Colo-Colo, Universidad Católica, Audax Italiano e Everton

BOLÍVIA – The Strongest, Always Ready e Independiente Petrolero

EQUADOR – Barcelona, Universidad Católica, Emelec e Independente Del Valle

URUGUAI – Montevideo City, Peñarol, Plaza Colonia e Nacional

PARAGUAI – Libertad, Guarani e Cerro Porteño

PERU – Alianza Lima, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo e Universitário

VENEZUELA – Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Monagas e Caracas

Calendário da Libertadores 2022

O calendário com as principais datas da Copa Libertadores do ano que vem já está definido. A competição tem início oficialmente em 9 de fevereiro, com a fase preliminar de maneira eliminatória. Depois, o sorteio da fase de grupos definirá os confrontos que começam em abril.

Na fase de grupos, as duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas de final onde conhecem os seus adversários por sorteios. Desse modo, a competição segue em todo o ano até os meses de outubro e novembro.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores de 2022.

FASE PRELIMINAR:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

FASE DE GRUPOS:

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

FASE ELIMINATÓRIA:

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

