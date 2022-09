Como assistir jogo do Flamengo hoje online pelo celular (07/09)

Depois de vencer a primeira semifinal com quatro gols, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 7 de setembro, para confirmar a vaga na final da Libertadores. Enfrentando o Vélez, a partida tem início às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como assistir jogo do Flamengo hoje online? Confira todas as informações no texto.

O Flamengo só precisa de um empate para se classificar para a final da Libertadores, já que venceu o primeiro jogo por 4 x 0 fora de casa. Já o Vélez deve vencer com cinco gols de diferenças.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online

O jogo do Flamengo hoje vai passar na ESPN, às 21h30 (horário de Brasília). O serviço de streaming Star + também retransmite a partida para todo o país ao vivo.

Exclusivo, o canal da ESPN é a única emissora a transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, através da programação contendo a emissora. Se o torcedor ainda não em, deve entrar em contato para tê-lo em novo pacote. Nivaldo Prieto narra o jogo, com comentários de Paulo Calçade e Zinho.

Para quem não tem a assinatura da TV paga, pode acompanhar através do Star +, plataforma de streaming por assinatura. Para assistir deve ligar o serviço pelo celular, tablet, computador e smart TV. Para quem ainda não é membro basta encontrar no site www.starplus.com por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Para assistir ao conteúdo de futebol no Star + é simples. Basta acessar a plataforma pelo navegador do celular ou computador, digitar o e-mail e clicar em “continuar”. Daí, é só digitar a senha de usuário e pronto.

O mosaico do Star + vai aparecer em sua tela e, assim que a plataforma carregar é só encontrar o jogo do Flamengo, disponível na página inicial junto a retransmissão do canal da ESPN.

Novidades do Flamengo no jogo de hoje

Para a partida desta quarta-feira, o técnico Dorival Junior não poderá contar com Rodrigo Caio e Bruno Henrique, ambos lesões de longa data e em trabalho de recuperação no departamento médico do clube.

Sem Bruno Henrique, o atacante Pedro tomou a vaga do jogador e, desde então são 50 partidas disputadas e 23 gols marcados, além de 9 assistências para gol, segundo dados do portal Transfermarkt. Ele já disputo Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Libertadores no ano. Pedro também é o artilheiro da Libertadores com oito gols marcados.

Para a partida desta quarta, David Luiz e Léo Pereira estão suspensos e por isso também seguem fora dos gramados do Maracanã. Já Gabriel Barbosa, pendurado, é dúvida para o ataque.

Provável escalação do Flamengo hoje: Santos; Pablo, Filipe Luís, Rodinei, Fabrício Bruno; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro; Arrasacaeta, Everton Cebolinha (Gabigol) e Pedro.

Campanha do Flamengo na Libertadores 2022

O Flamengo faz uma campanha impecável na edição 2022 da Libertadores. Pelo grupo H, venceu cinco partidas e empatou uma, terminando em primeiro lugar com 16 pontos. Foram 15 gols marcados, com Pedro, Arrascaeta e Gabigol no comando, e apenas 6 sofridos.

Nas oitavas de final, a equipe rubro-negra venceu o Tolima por 8 x 1 no agregado, a maior goleada da sua história em uma competição de mata-mata. Nas quartas, encontrou o Corinthians e garantiu facilmente a classificação com 3 x 0, no agregado.

Por fim, na semifinal, o elenco enfrenta o Vélez Sarsfield. Na primeira partida venceu por 4 x 0, com hat-trick de Pedro e um de Éverton Ribeiro, ainda no primeiro tempo.

Se for para a final da Libertadores, vai jogar com a camisa vermelha e preta já que tem a melhor campanha na Libertadores, com relação ao Athletico. Este é o critério utilizado pela Conmebol.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida.

