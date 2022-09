Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: transmissão na TV e online, 7/9

Valendo a vaga na grande final da Libertadores, o Flamengo disputa a classificação com o Vélez nesta quarta-feira, 7 de setembro, pela partida de volta da semifinal no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com início às 21h30 (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Na primeira partida o Flamengo venceu o time argentino por 4 x 0. Para se classificar só precisa de um empate por em qualquer resultado. Já o Vélez deve vencer com cinco gols de diferenças.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O jogo do Flamengo hoje vai passar na ESPN, a partir das 21h30 (horário de Brasília), diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O torcedor também pode assistir através do Star +, plataforma de streaming.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é quem transmite a partida nesta quarta-feira com exclusividade, com transmissão para todos os estados do Brasil. Para acompanhar todos os lances o torcedor deve sintonizar o televisor na programação.

Se você não é assinante de operadoras a opção é curtir através do Star +, plataforma de streaming. O produto está disponível em aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV se o aparelho for compatível. Para quem já é assinante basta acessar com e-mail e a senha de usuários.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida.

Prováveis escalações de Flamengo x Vélez

Provável escalação do Flamengo: Santos; Pablo, Filipe Luís, Rodinei, Fabrício Bruno; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro; Arrasacaeta, Everton (Gabigol) e Pedro.

O técnico Dorival Junior ainda não pode contar com Bruno Henrique e Rodrigo Caio, por lesões. Já David Luiz e Léo Pereira cumpre suspensão. Gabigol, pendurado, deve ficar fora do time titular.

Provável escalação do Vélez: Hoyos; Jara, De los Santos, Gómez, Ortega; Cáseres, Garayalde; Bou, Orellano, Janson e Lucas Pratto.

Para os argentinos, apenas Perrone e Godín são desfalques.

Se vencer, quem o Rubro-Negro vai enfrentar na final?

O Flamengo vai enfrentar o Athletico Paranaense na final da Libertadores 2022 se vencer a semifinal contra o Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, no feriado nacional de 7 de setembro, jogando no Maracanã.

O elenco paranaense superou o Palmeiras de virada, ao empatar em 2 x 2 a partida de volta, realizada ontem, no Allianz Parque, na capital paulista. O clube vai em busca do seu primeiro título, enquanto o Flamengo quer o terceiro depois de perder para o Palmeiras na temporada passada.

Se o Flamengo de fato avançar, está será a terceira final seguida na Libertadores com dois times brasileiros. Em 2020 as equipes de Santos e Palmeiras jogaram, com resultado positivo para o Palmeiras e, em 2021, o alviverde bateu o Flamengo.

