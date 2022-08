Como assistir o jogo do Palmeiras hoje online na Libertadores (30/08)

Pelo jogo de ida na semifinal da Libertadores, Athletico PR e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 30 de agosto, na Arena da Baixada, na capital paranaense. A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Mas como assistir o jogo do Palmeiras hoje online?

Confira as principais informações da partida e como acompanhar o duelo da Libertadores pelo celular.

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje online

O jogo do Palmeiras hoje na Libertadores vai passar no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília), diretamente da Arena da Baixada, na capital paranaense.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal do SBT transmite a partida da Libertadores nesta terça-feira ao vivo, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Edmilson e Nadine Basttos. A partida vai passar no canal principal como em afiliadas ao redor do país.

Outra opção é assistir pela Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro/Net e DirecTV GO, além dos aplicativos das operadoras somente para membros.

Tem como assistir o jogo do Palmeiras hoje online pelo celular? Sim, é possível e sem pagar nada por isso. O site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal em seu site e pelo aplicativo, disponível para baixar pelo Android e iOS, de graça.

Acompanhe o passo a passo e assista ao vivo o jogo do Palmeiras hoje.

1 – Acesse o site www.sbt.com.br tanto pelo navegador do celular como pelo computador, como preferir. Não é necessário logar ou criar contas para assistir ao vivo as imagens do canal pelo site. Ao abrir o portal do SBT, procure pelo ícone “AO VIVO”, escrito em vermelho e branco no lado esquerdo na parte de cima do site e clique em cima.

2 – Ao clicar no ícone do “AO VIVO”, um player com o ícone do SBT ao fundo vai aparecer no meio da tabela. Aí, basta clicar em cima e dar play, onde a transmissão das imagens ao vivo da emissora será iniciada.

O torcedor pode assistir tanto pelo celular como pelo tablet ou computador, o modo de acompanhar é o mesmo.

Prováveis escalações de Athletico PR x Palmeiras

Felipão, comandante do Furacão, não poderá contar com Christian, Julimar, Marcelo Cirino, Marlos e Reinaldo, todos em trabalho no departamento médico do clube paranaense.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Khellven; Hugo Moura, Alex Santana, Canobbio; Fernandinho, Cuello e Vitor Roque.

Gustavo Scarpa e Danilo cumprem suspensão após serem expulsos na última partida da Libertadores, enquanto Jailson continua lesionado.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Wesley; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Jogo de volta na semifinal da Libertadores

A partida de volta na semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Athletico Paranaense já tem data marcada.

A Conmebol definiu que o segundo encontro das equipes será realizado na terça-feira, dia 6 de setembro, no Allianz Parque, capital paulista, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O resultado do primeiro jogo da semifinal vai determinar como será o desempenho dos grupos na partida de volta, onde quem vencer precisará apenas de um empate no segundo jogo, para garantir a vaga na final da Libertadores.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na semifinal da Libertadores. Se o Palmeiras marcar gol no primeiro jogo fora de casa, a marcação tem o mesmo valor do que se acertar as redes dentro de sua casa. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada.

Confira as principais informações da partida de volta na semifinal da Libertadores 2022.

Palmeiras x Athletico PR

Terça-feira, 06/09 às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SBT e Conmebol TV)

Leia também: Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?