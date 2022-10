Confira os melhores memes do Flamengo campeão da Libertadores 2022

Confira os memes da vitória do Rubro-Negro em cima do Athletico neste sábado, 29 de outubro

O Flamengo é tricampeão da Libertadores! Na tarde deste sábado, 29 de outubro, o elenco carioca venceu o Athletico PR por 1 a 0, com gol de Gabigol, em Guayaquil, no Equador. O resultado fez com que torcedores publicassem memes do Flamengo campeão e até brincadeiras com os adversários paranaenses.

Confira a seleção de melhores memes do Flamengo campeão na Libertadores deste sábado.

Memes do Flamengo campeão da Libertadores em 2022

Pode soltar o grito de campeão torcedor rubro-negro, porque o Flamengo é tri na Libertadores! Neste sábado em 29 de outubro de 2022, o elenco carioca venceu o Athletico PR por 1 x 0 no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, pela final do torneio da Conmebol.

O primeiro tempo foi todo do Athletico PR. O Furacão começou melhor e mostrou-se mais efetivo para criar jogadas e chances de gol, além de marcar os adversários do começo ao fim. Porém, aos 43 minutos, Pedro Henrique foi expulso ao tomar o segundo cartão amarelo. Gabigol aos 48 marcou o gol do título.

No segundo tempo o Flamengo foi incisivo e comandou a partida. O Athletico só tentou se segurar, enquanto o elenco carioca conseguiu ir melhor com as oportunidades em campo tendo Pedro, Arrascaeta e Gabigol como melhores em campo. O Athletico pressionou o goleiro Santos e a defesa do Rubro-Negro nos minutos finais, mas nada mudou.

Na internet, torcedores aproveitaram para celebrar o título. Nos memes, indicativos de provocações e respostas à críticas ao elenco e jogadores.

O famoso "cheirinho", utilizado por rivais do Flamengo, também foi utilizado por flamenguistas como forma de ironia para comemorar o título.

“Flamengo vai fica no cheirinho “ 🤣🤣🤣😭❤️❤️❤️ pic.twitter.com/u9SZ0z0s9y — mili (@suakyliejenner) October 29, 2022

Provocações ao Athletico, vice-campeão da Libertadores 2022, também surgiram nas redes sociais.

Flamengo tricampeão da Libertadores pic.twitter.com/xmhWPiGvar — Humor Esportivo ® (@Humor_Esportivo) October 29, 2022

o mundo não gira, ele capota. zoaram o Gabigol após uma >classificação< na Copa do Brasil. hoje o mesmo Gabigol decide uma FINAL DE LIBERTADORES em cima deles. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/FN5YdrRZH3 — fb (@effybe_) October 29, 2022

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a jogar na quarta-feira, 02 de novembro, às 21h30 (Horário de Brasília) contra o Corinthians, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O elenco flamenguista já está classificado para a Libertadores do ano que vem e não tem mais chances de conquistar o título brasileiro. Por isso, apenas cumpre tabela em busca de uma melhor colocação na classificação.

O Brasileirão só tem mais quatro rodadas pela frente na temporada de 2022.

