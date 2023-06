Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores 2023? Entenda o cenário

Entenda o cenário do Corinthians na fase de grupos da Libertadores com o duelo nesta quarta-feira, 07 de junho

O Corinthians enfrenta o Independiente Del Valle nesta quarta-feira, 07 de junho, às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas o Corinthians pode ser eliminado hoje? Entenda o cenário do elenco na competição.

Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores?

Se perder para o Del Valle hoje o Corinthians está eliminado da Libertadores. Terceiro colocado no grupo com quatro pontos, o alvinegro não terá mais chances de brigar pela classificação às oitavas.

O Corinthians venceu um jogo na fase de grupos da Libertadores, empatou outro e perdeu dois. O clube paulista entra em campo pressionado. A vitória ou o empate recoloca o time alvinegro no grupo e assim poderá brigar na última rodada pela vaga na fase eliminatória.

Na temporada passada, o Corinthians se classificou em segundo lugar, ganhou do Boca Juniors nas oitavas mas perdeu do Flamengo nas quartas de final. Aproveite e saiba como assistir ao jogo entre Corinthians e Independiente Del Valle hoje.

Vitória do Corinthians = Vai brigar na última rodada pela classificação

= Vai brigar na última rodada pela classificação Empate = Decide na última rodada

= Decide na última rodada Derrota do Corinthians = Corinthians eliminado da Libertadores

Relembre o último título do Corinthians

Do que o Corinthians precisa na fase de grupos?

Para sonhar com a classificação nas oitavas de final, só a vitória e o empate importam ao Corinthians nesta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle.

Se o Corinthians ganhar do Independiente nesta quarta, termina a rodada em segundo lugar com sete e ultrapassa o time equatoriano. Na última rodada terá que vencer o Liverpool em casa para avançar ao mata-mata, além de torcer por derrota do Argentinos para sonhar com a liderança.

Se o Corinthians empatar, terá que vencer o Liverpool e torcer contra o Del Valle diante dos argentinos.

O grupo E está bastante equilibrado. O Argentinos Juniors são os líderes com oito pontos, enquanto o Del Valle é o segundo com seis e o Corinthians o terceiro colocado com quatro, empatado com o lanterna Liverpool. Lembrando que apenas o primeiro e o segundo vão para as oitavas de final.

O terceiro colocado garante a vaga na segunda fase da Sul-Americana na temporada.

GRUPO E DA LIBERTADORES

1 Argentinos Juniors – 8 pontos

2 Independiente Del Valle – 6 pontos

3 Corinthians – 4 pontos

4 Liverpool – 4 pontos

Quais times podem ser eliminados da Libertadores?

Além do Corinthians, outros times também estão na berlinda na fase de grupos da Libertadores. O Metropolitanos, Alianza Lima, Melgar, Cerro Porteño e o Patronato se despediram da vaga às oitavas de final esta semana.

No grupo A, o Flamengo faz a matemática para avançar de fase. Em segundo lugar com cinco pontos, precisa vencer o Racing. Mas se perder para os argentinos e o Ñublense ganhar do Aucas, terá que ganhar a última rodada e contar com resultados de terceiros para avançar.

Pelo grupo B, o Internacional não tem chances de ser eliminado, mas caso seja derrotado terá que dar a sua vida na última rodada. Entretanto, o Metropolitanos está praticamente desclassificado já que é o quarto colocado com zero pontos, sem chances até mesmo de ganhar o terceiro lugar.

No grupo C, a briga ficará entre Bolívar e Palmeiras, enquanto Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño vão escapar da eliminação.

Para o grupo D, o Fluminense tem vaga garantida nas oitavas de final. A situação crítica está entre River Plate e Sporting Cristal, ambos com quatro pontos. Se perderem na quinta rodada, terão que brigar na última rodada pela salvação.

Já no grupo F a situação crítica fica com Monagas e Colo-Colo, com cinco pontos cada. A derrota significa brigar na última rodada já que Boca Juniors e Deportivo Pereira estão em vantagem.

No grupo G, o Alianza Lima não tem mais chances de se classificar. Com a derrota para o Galo na quinta rodada, o time só poderá brigar pela terceira posição na Sul-Americana com o Libertad.

Por fim, no grupo H, o Atlético Nacional e o Olimpia tem a vaga assegurada nas oitavas de final. O Patronato e o Melgar já estão fora, brigando apenas pelo terceiro lugar.

