Corinthians x América de Cali (11/3): onde assistir Libertadores Feminina

Já classificado às quartas de final, o Corinthians retorna a campo nesta quinta-feira (11), em duelo contra o América de Cali pela terceira e última rodada da fase de grupo da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2021. Com o torneio sediado na Argentina, as equipes se enfrentam no Estádio Nuevo Francisco Urbano, às 17h (horário de Brasília).

Embora já estejam classificadas à próxima fase, as corintianas não podem vacilar. Isso porque, em caso de derrota, as colombianas ultrapassam as brasileiras no grupo, e assumem a liderança. Por isso, o foco na partida é total.

Onde assistir Corinthians x América de Cali ao vivo?

Corinthians x América de Cali – página oficial da CONMEBOL no Facebook

O confronto entre as equipes pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Feminina, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a página oficial da CONMEBOL, no Facebook, exibe o confronto ao vivo, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Classificado às quartas de final, o Timão segue 100% no torneio. No primeiro jogo, as meninas alvinegras venceram o El Nacional pelo placar elástico de 16 a 0. No entanto, na segunda rodada também teve goleada das brasileiras. Dessa vez, 8 a 0 pra cima do Club Universitario de Deportes e vaga garantida no mata-mata. Será que vem mais uma goleada por ai?

O confronto de quinta (11), promete ser o mais difícil das corintianas até então. Isso porque, o clube vai enfrentar o América de Cali, segundo colocado do grupo, e que também está invicto na competição. Na primeira rodada, as colombianas venceram o Club Universitario de Deportes por 5 a 0, e na sequência vitória diante do El Nacional por 5 a 1. Quem vencer o confronto, fica com a liderança do grupo.

Jogos da 3ª rodada da Libertadores Feminina

Corinthians x América de Cali – 17h

Club Universitario de Deportes x El Nacional – 17h

Kindermann x Boca Juniors – 19h30

Santiago Morning x Deportivo Tropico – 19h30

Sexta (12)

Universidad de Chile x Ferroviária – 17h

Sportivo Limpeño x Peñarol – 17h

Atlético SC x River Plate – 19h30

Sol de América x Santa Fé – 19h30

