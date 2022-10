Final Libertadores 2022: hora e onde vai ser o jogo Flamengo x Athletico

A grande final está definida! Quem será o campeão da Libertadores 2022, Flamengo ou Athletico PR? A decisão está marcada para 29 de outubro, sábado, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Saiba qual vai ser na final Libertadores 2022 hora, onde assistir e como vai funcionar a disputa.

Qual o horário do jogo Flamengo x Athletico PR na Final Libertadores 2022

A partida entre Flamengo e Athletico PR na final da Libertadores terá o pontapé às 17h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

O calendário oficial da Libertadores com todas as datas e horários foi liberado pela Conmebol no início da temporada. No entanto, a competição precisou se adequar com a programação da Copa do Mundo no Catar como por exemplo realizar a final em outubro, ao invés de novembro ou dezembro, como todas as edições. O local da decisão também foi definido pela entidade no começo do ano.

A final da Libertadores é disputada em partida única desde 2019, após o trágico episódio envolvendo Boca Juniors e River Plate em 2018 quando torcedores do River apedrejaram o ônibus do Boca em Buenos Aires, na Argentina, nos arredores do Estádio Monumental.

Por isso, a Conmebol optou por disputar a final entre as duas equipes em apenas um jogo, onde o empate levará para a prorrogação e se nada mudar a disputa de pênaltis. De um lado, o Flamengo quer o tricampeonato enquanto o Athletico busca o primeiro título da história.

Onde é a final da Libertadores 2022?

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador, vai receber a final da Libertadores 2022 em 29 de outubro, sábado.

O local foi determinado pela Conmebol como sede da decisão em forma de sorteio no início da temporada. Notícias de protestos no país estamparam os sites de jornais e canais de televisão devido ao aumento da violência inclusive em Guayaquil, cidade onde será a final.

No entanto, o Ministro de Esportes do Equador, Sebastian Palacios, e a própria Conmebol, garantiram a final no Estádio Monumental.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo tem capacidade para 59 mil torcedores. O espaço recebe as partidas do Barcelona de Guayaquill, além dos jogos da Seleção do Equador no Futebol, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Para a final da Libertadores este ano, o estádio passa por melhorias. Suas cores são o vermelho, preto e amarelo.

O Olimpia, do Paraguai, foi campeão em 1990, enquanto o Vasco levantou o primeiro troféu em 1998 na Libertadores.

Quem vai transmitir a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores vai passar nos canais SBT, ESPN e Conmebol TV, a partir das 17h (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo. A decisão será entre Flamengo e Athletico PR, com transmissão ao vivo.

Pelo SBT, na TV aberta, a transmissão será gratuita para todo o Brasil, tanto no canal principal como em afiliadas, enquanto os canais da ESPN e Conmebol TV só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Para obter os canais é preciso entrar em contato com a operadora.

Para quem prefere assistir no celular, existe a opção do Star +, streaming para assinantes e o site do SBT (www.sbt.com.br) tanto pelo celular, tablet, computador e até na smartv, como é o caso do aplicativo do Star +.

