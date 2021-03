Guaraní x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo a Libertadores – 11/3/21

Guaraní e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira (11) em jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores da América 2021. Logo depois de eliminar o Royal Pari na primeira fase, os paraguaios terão pela frente os colombianos, que farão sua estreia no torneio continental desta temporada. O primeiro confronto entre os clubes será realizado no Estádio Defensores del chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21h30 (horário de Brasília).

Já na próxima semana, no dia 18 de março, às 21h30 Guaraní e Atlético Nacional voltam a se enfrentar, mas desta vez na casa do El Verde. Pelo jogo da volta, as equipes duelam no Estádio Atanasio Girardot, mas em Medellín, na Colômbia.

Guaraní x Atlético Nacional: como assistir ao vivo

Onde assistir Guaraní x Atlético Nacional – Facebook

A partida entre Guaraní e Atlético Nacional não terá transmissão na televisão brasileira, nem aberta e nem fechada. No entanto, o Facebook transmite o jogo ao vivo para todo o país.

Como os clubes chegam para o jogo?

O Guaraní fará seu terceiro jogo nesta Copa Libertadores de 2021. Isso porque o clube estreou na competição na primeira fase e eliminou o Royal Pari. Na partida de estreia, os paraguaios venceram o confronto por 4 a 1, fora de casa. Já no segundo duelo, empatou com os bolivianos em 1 a 1 e avançou no torneio.

Os colombianos do Atlético Nacional farão seu primeiro jogo nesta temporada do torneio continental. Em terceiro lugar no Campeonato Colombiano de 2020, o El Verde não conseguiu a vaga direta à fase de grupos e agora disputará a etapa pré. Na competição local desta temporada, a equipe amarga a sétima posição. Com 10 jogos disputados, o clube conquistou cinco vitórias, mas três empates e duas derrotas.

Quais os resultados dos jogos de ida da 2ª fase?

Santos 2 x 1 Deportivo Lara

M. Wanderers 1 x 0 Bolívar

Únion Española 1 x 0 Independente Del Valle

Quarta

Univ. Católica x Libertad

Grêmio x Ayacucho

Univ. do Chile x San Lorenzo

Caracas x Junior

Quinta

Guaraní x Atlético Nacional – 21h30 – Facebook

