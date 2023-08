Horário do jogo do Galo hoje na Libertadores e quem vai transmitir - 09/08

Horário do jogo do Galo hoje na Libertadores e quem vai transmitir – 09/08

O jogo do Galo hoje vai ser contra o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque, com arquibancadas lotadas nesta quarta-feira, 09 de agosto. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na televisão e online.

O Palmeiras precisa do empate para se classificar para a próxima fase porque venceu o primeiro jogo das oitavas de final contra o Atlético por 1 a 0 no Mineirão.

Globo vai passar o jogo do Galo hoje na TV ao vivo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo hoje na Libertadores contra o Palmeiras às 21h30 com Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Junior. O Paramount+ também exibe o duelo das oitavas de final ao vivo com Nivaldo Prieto e PVC na plataforma de streaming.

Com a vitória no primeiro confronto das oitavas de final o alviverde entra em campo precisando apenas do empate para se classificar. Três vezes campeão da Libertadores o Palmeiras vem de derrota para o Fluminense no fim de semana, pelo Brasileiro. Hoje, Abel Ferreira vai escalar Weverton; Murilo, Piquerez, Mayke, Gustavo Gómez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Como perdeu o primeiro jogo, o Galo precisa vencer por dois gols ou mais se quiser carimbar o passaporte até as quartas de final da Libertadores. Depois da vitória contra o São Paulo no fim de semana, o treinador Felipão vai usar hoje Everson; Guilherme Arana, Jemerson, Igor Rabello, Saravia; Battaglia, Igor Gomes, Otávio; Paulinho, Pavón e Hulk.

Que horas: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde vai ser: Allianz Parque, em São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo Arbitragem : Fernando Rapallini (ARG)

: Fernando Rapallini (ARG) Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount+

O que o Atlético MG precisa para se classificar na Libertadores?

O Atlético precisa da vitória por dois gols ou mais de diferença para avançar até as quartas de final da Libertadores. Em caso de um gol do lado atleticano a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação ou gol fora de casa.

O Verdão tem vida simples nesta quarta-feira já que precisa só do empate para se classificar. O time alviverde venceu o primeiro jogo, no Mineirão, por 1 a 0, gol de Raphael Veiga, garantindo a vantagem no duelo. É importante ressaltar que não tem sorteio nas quartas de final.

O vencedor entre Atlético Mineiro e Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira ou Independiente del Valle nas quartas de final da Libertadores, seguindo o chaveamento.

