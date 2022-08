Horário jogo Athletico-PR x Estudiantes, mata-mata na Libertadores

Nesta quinta-feira, 4 de agosto, Athletico-PR e Estudiantes se enfrentam pela primeira vez e a partida é importante: mata-mata das quartas de final da Libertadores. Chegou o grande momento para Corinthians e Flamengo. Os clubes se enfrentam a partir das 21h30, na na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida.

Veja como acompanhar o jogo de futebol online e de graça pelo PC ou celular

Onde assistir e horário jogo Athletico-PR x Estudientes

O horário jogo Athletico PR hoje vai ser às 21h30 pelo horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela ESPN. Outra opção é o streaming do Star +, com disponibilidade através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Já o Facebook da Conmebol Libertadores também retransmite a partida da Libertadores de graça e ao vivo para todos os estados do Brasil.

A Arena da Baixada, ou Estádio Joaquim Américo Guimarães, está localizada em Curitiba, no Paraná, e vai receber as duas torcidas para o confronto da Libertadores nesta quinta-feira. Com capacidade para 42 mil torcedores, o espaço deve estar lotado principalmente com a torcida do Furacão.

O jogo de volta será no dia 1 de agosto, próxima quinta-feira, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Calendário da Libertadores

QUARTAS DE FINAL

2, 3 e 4 de agosto (ida)

9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL

30 e 31 de agosto e 1 de setembro (ida)

6 e 7 de setembro (volta)

FINAL

29 de outubro de 2022

Leia também:

Maiores campeões da Libertadores: quais são os melhores da América?