Jogo do Corinthians hoje onde assistir ao vivo x Boca Juniors (05/07)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber sobre o jogo do Corinthians hoje onde assistir ao vivo! Pelas oitavas de final da Libertadores, o Timão enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (05/07), em La Bambonera, em Buenos Aires, na Argentina. Com início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), descubra onde assistir ao vivo.

Jogo do Corinthians hoje onde assistir ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT, Conmebol TV e no Site do SBT a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 5 de julho.

Com transmissão pela TV aberta, o SBT é o grande responsável por exibir a partida para todos os estados do Brasil ao vivo e sem pagar nada. Téo José comanda a narração, com comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Para o torcedor que já está acostumado a assistir na TV paga, o canal da Conmebol TV é a maneira de acompanhar todas as emoções da disputa. Porém, a emissora só está disponível entre as operadoras por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO.

Se preferir, o site do SBT (www.sbt.com.br) transmite ao vivo e de graça as imagens do jogo. Basta sintonizar e curtir por onde e como quiser, celular, computador ou tablet.

Últimos jogos de Boca Juniors e Corinthians

Com a sexta rodada do Campeonato Argentino realizada no fim de semana, o Boca Juniors perdeu para o Banfield por 3 x 0 dentro de casa, em La Bambonera. A temporada do clube na segunda fase, que foi campeão na primeira, não tem sido das melhores. São três vitórias e três derrotas entre a 11ª posição com nove pontos. No entanto, o clube argentino poupou jogadores para o confronto desta terça, na Libertadores.

O Corinthians, assim como o seu adversário, também perdeu no Brasileirão. Por 4 x 0, foi goleado pelo Fluminense com direito à despedida de Fred, veterano do clube carioca. Com o resultado, o Timão despencou na tabela para a 4ª posição com o total de vinte e seis pontos. São sete vitórias, cinco empates e três derrotas.

Além disso, o técnico Vitor Pereira também escolheu poupar jogadores e assim utilizou os seus reservas para enfrentar o Flu.

