Jogo do Corinthians x Nacional feminino: onde assistir e horário (7/11)

Depois de vencer o San Lorenzo por 2 a 0 na estreia da Libertadores Feminina 2021, o time do Corinthians tem jogo contra o Nacional, em disputa pelo primeiro lugar do Grupo D. As equipes se enfrentam no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, às 17h30, com transmissão ao vivo. Veja então onde assistir jogo do Corinthians feminino.

Onde assistir o jogo do Corinthians x Nacional feminino?

O jogo do Corinthians x Nacional na 2ª rodada da Libertadores Feminina 2021 terá transmissão da TV fechada e internet. Detentor dos direitos de transmissão, o Grupo Disney exibe o duelo ao vivo, mas no Star+. A Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade, também transmite o confronto.

No entanto, para quem quiser acompanhar na internet, o Facebook Watch da Conmebol Libertadores irá apresentar o confronto ao vivo e grátis para os torcedores.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians feminino: Star+, Conmebol TV e Facebook Watch

Corinthians busca liderança na Libertadores Feminina 2021

A vitória com o pé direito por 2 a 0, diante do San Lorenzo, colocou a equipe do Timão no segundo lugar do Grupo D. Isso porque, o Nacional venceu o Deportivo Capiatá por 3 a 0 e no saldo de gols ficam à frente das brasileiras. No entanto, o confronto direto pode definir o líder isolado.

Quem vencer o embate, praticamente se garante na próxima fase da competição. Campeãs em 2017 (em parceria com o Audax) e 2019, as meninas do Timão buscam novamente o título do torneio internacional e podem se aproximar da vaga no mata-mata se então vencerem o jogo Corinthians x Nacional feminino.

Provável escalação de Corinthians x Nacional

No confronto direto pela primeira posição da chave, as duas equipes devem ir com força máxima para o duelo. O treinador do Timão, Arthur Elias, não possui desfalques e por isso vai com o que tem de melhor para a partida. Veja abaixo os prováveis times do jogo do Corinthians x Nacional feminino na Libertadores 2021:

Corinthians: Kemelli; Katiusca, Gi Campiolo, Pardal, Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Miriã, Jheniffer e Vic Albuquerque.

Nacional: Villanueva; Ferrari, Costa, Colman, Ferradans; Domínguez, L. Gómes, C. Gómes; Bermúdez, Pizarro e Morales.

