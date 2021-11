Jogo do Corinthians x San Lorenzo feminino: onde assistir e horário (4/11)

Em sua estreia na Libertadores Feminina 2021, o Corinthians enfrenta o San Lorenzo nesta quinta-feira, 4, a partir das 17h30, em partida da primeira rodada da fase de grupos. As meninas do Timão jogam no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, e o confronto terá transmissão ao vivo. Veja onde assistir jogo do Corinthians feminino.

Onde assistir jogo do Corinthians x San Lorenzo feminino?

O jogo do Corinthians x San Lorenzo na primeira rodada da Libertadores Feminina 2021 terá transmissão da TV fechada e internet. Detentor dos direitos de transmissão, o Grupo Disney exibe o duelo ao vivo, mas no FOX Sports. A Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade, também transmite o confronto.

No entanto, para quem quiser acompanhar na internet, o Facebook Watch da Conmebol Libertadores irá apresentar o confronto ao vivo e grátis para os torcedores.

Data: 4 de novembro 2021

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians feminino: FOX Sports, Conmebol TV e Facebook Watch

Corinthians estreia na Libertadores Feminina 2021

Campeãs em 2017 (em parceria com o Audax) e 2019, as meninas do Timão buscam novamente o título do torneio internacional. No Grupo D, a equipe paulista terá, além do San Lorenzo, os times do Naciona. (URU) e Deportivo Capiatá, mas na primeira fase. Os dois primeiros da chave avançam então às quartas de final.

No histórico, o jogo do Corinthians x San Lorenzo no feminino já ocorreu 11 vezes, mas com quatro vitórias das alvinegras, quatro empates e três derrotas. A vitória na primeira rodada é fundamental para o clube dar começar o torneio com o pé direito. Além do Timão, Ferroviária e Avaí/Kindermann são os outros brasileiros.

Qual a escalação do Corinthians?

Logo depois de se garantir na final do Campeonato Paulista Feminino, ao vencer o jogo diante da Ferroviária por 4 a 1, o Corinthians agora vai com força máxima para o torneio internacional. Terceira colocada na última edição, a equipe do Timão vai agora em busca de voltar a conquistar o título. Veja o provável time:

Corinthians: Kemelli; Katiusca, Gi Campiolo, Pardal, Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Miriã, Jheniffer e Vic Albuquerque.