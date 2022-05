Jogo do Flamengo hoje ao vivo onde vai passar e horário da Libertadores

Já classificado, equipe do Flamengo apenas cumpre tabela diante do Sporting Cristal, sem chances de classificação

Com o grupo H da Libertadores já definido, o confronto entre Flamengo e Sporting Cristal nesta terça-feira, 24 de maio, serve apenas para cumprir a tabela na última rodada da primeira fase. O embate vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, com transmissão ao vivo na TV aberta. O jogo do Flamengo hoje ao vivo, saiba onde vai passar.

Flamengo e Talleres já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores. Universidad Católica do Chile e Sporting Cristal, do Peru, já estão desclassificados.

Jogo do Flamengo hoje ao vivo onde vai passar?

Quer saber sobre o jogo do Flamengo hoje ao vivo e onde vai passar na TV? O torcedor pode assistir de graça a partida da Libertadores através dos canais SBT e ESPN, além do serviço de streaming Star +.

A emissora do SBT transmite o jogo do Flamengo nesta terça-feira para todo o Brasil, menos ao estado de SP e nas cidades paranaenses de Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa. A narração vai ser de Luiz Alano com comentários de Mauro Cezar Pereira.

Se preferir, pode acompanhar de graça e online através do site (www.sbt.com.br). Já pela TV paga, a ESPN disponibiliza o jogo do Flamengo hoje na Libertadores aos assinantes.

Informações do jogo do Flamengo hoje ao vivo:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Alexis Herrera (Venezuela)

Onde assistir: SBT, Site do SBT, ESPN e Star +

Flamengo e Sporting Cristal na Libertadores

Classificado para a próxima fase da Libertadores com uma rodada de antecedência, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira apenas para cumprir tabela do grupo H. Com 13 pontos em primeiro lugar, o time carioca não pode ser ultrapassado e por isso o empate ou até mesmo a derrota o mantém em seu lugar.

Do outro lado, o Sporting Cristal não tem mais oportunidade de se classificar para as oitavas. Entretanto, o elenco precisa da vitória no jogo de hoje para brigar pela Copa Sul-Americana. Com dois pontos a menos, o time peruano deve contar também com a derrota do Universidad Católica na rodada.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton, Matheuzinho; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Escalação do Sporting Cristal: Duarte; Johan Arturo, Massoni, Merlo, Loyola; Castillo, Yotún, Sosa, Calcaterra, Gonzáles; Ávila. Técnico: Roberto Mosquera

Último jogo de Flamengo x Sporting Cristal

A última vez que as equipes de Flamengo e Sporting Cristal se enfrentaram foi em 5 de abril de 2022, pela temporada atual, na primeira rodada do grupo H na Libertadores.

Por 2 x 0, a equipe carioca levou a melhor com gols de Bruno Henrique e Matheuzinho.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.