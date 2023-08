Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Olimpia (03/8)

O Olimpia é o adversário no jogo do Flamengo hoje, 03 de agosto, na primeira partida as oitavas de final da Libertadores no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com capacidade para 78 mil torcedores. A transmissão vai começar às 21h, horário de Brasília, para todo o país ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje ao vivo

A partida entre Flamengo e Olimpia hoje nas oitavas de final da Sul-Americana será transmitida na ESPN e Star Plus a partir das 21h, horário de Brasília. O jogo não vai passar na TV aberta.

A disputa é importante, mas não vai contar com um dos principais jogadores da temporada: Pedro. O atleta foi agredido preparador físico argentino Pablo Fernandéz, mas está suspenso por indisciplina, após se negar a aquecer contra o Atlético Mineiro.

O Flamengo decidiu punir o jogador com uma partida de suspensão, além da multa em 5% de seu salário. Pedro estará disponível para jogar no domingo, 06 de agosto, contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com isso, a escalação de Sampaoli deve trazer Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, David Luiz, Fabrício Bruno; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Arbitragem: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: ESPN e Star+

Sampaoli vai sair do Flamengo?

Mesmo após a confusão envolvendo Pedro o preparador físico Pablo Fernandéz, o Flamengo decidiu manter Jorge Sampaoli no comando do elenco. O clube demitiu o argentino que se envolveu em confusão com o atacante, mas conversou com o treinador e, por isso, Sampaoli segue como o comandante.

O Flamengo não se manifestou publicamente para confirmar a saída ou a permanência do técnico, muito menos para falar sobre o ocorrido envolvendo Pedro ou a demissão do integrante da comissão técnica já que o Flamengo vive um momento complicado tanto dentro quanto fora de campo.

No início do ano, Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, foi demitido após a sequência de derrotas em decisões e em clássicos, além de brigas por títulos.

