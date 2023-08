Se o São Paulo perder hoje está eliminado da Sul-Americana nas oitavas?

O São Paulo enfrenta o San Lorenzo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 03 de agosto, no Estádio Pedro Bidegain, às 19h, horário de Brasília. Se perder, existe a possibilidade do Tricolor ser eliminado? Entenda como funciona a competição.

Aproveite e saiba onde assistir o jogo hoje

São Paulo é eliminado da Sul-Americana se perder hoje?

O São Paulo não é eliminado da Copa Sul-Americana se perder para o San Lorenzo hoje. Este é apenas o jogo de ida nas oitavas de final portanto nenhum dos clubes pode ser desclassificado se perder.

Porém, o time paulista ficará em desvantagem com relação ao seu adversário já que o vencedor do primeiro confronto sai na frente e fica perto de confirmar a sua vaga na próxima etapa. Com exceção da final, todas as fases da Sul-Americana são disputadas em ida e volta, com o chaveamento definido pelo sorteio da Conmebol.

Quem vencer o jogo desta quinta-feira pode carimbar o passaporte para as quartas de final na próxima partida porque, com a vitória em qualquer resultado, só precisará do empate.

A Copa Sul-Americana é o segundo torneio de futebol mais importante da América do Sul. Trinta e duas equipes disputam a competição na fase de grupos, seguindo para as oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

San Lorenzo x São Paulo

Data: quinta-feira, 03/08

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Pedro Bidegain, na Argentina

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quem pode ser o adversário nas quartas de final?

Se o São Paulo vencer o San Lorenzo, poderá enfrentar o LDU Quito ou o Ñublense nas quartas de final da Sul-Americana. O chaveamento foi definido através de sorteio da Conmebol em junho, onde cada um dos times já sabe o caminho que terá pela frente.

O São Paulo terminou em primeiro lugar no grupo D com 16 pontos, somados em cinco vitórias e um empate diante de Tigre, Tolima e Puerto Cabello, avançando direto para as oitavas de final. O San Lorenzo, por outro lado, ficou em segundo lugar com 8 pontos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas, diante de Fortaleza, Palestino e Estudiantes de Merida.

O San Lorenzo passou pela segunda fase contra o Independiente de Medellín para chegar até as oitavas de final da competição.

Quando é a partida de volta entre São Paulo e San Lorenzo?

A partida de volta entre São Paulo e San Lorenzo nas oitavas de final da Sul-Americana será disputada na próxima quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio do Morumbi, às 19h, horário de Brasília.

É o Tricolor quem decide em casa o duelo das oitavas porque ocupou a primeira posição do seu grupo na primeira fase enquanto o San Lorenzo teve que passar pela segunda fase contra o Independiente Medellín.

Não há critério de gol fora de casa na Sul-Americana, ou seja, marcações em casa e fora tem o mesmo valor. Em caso de empate, as cobranças de pênaltis vão determinar quem segue para a próxima fase, não tem prorrogação.

Confira: O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina