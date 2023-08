Jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje? 10/08/2023

Time carioca precisa do empate para se classificar para as quartas de final do torneio

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o Flamengo visita o Olimpia no Estádio Defensores del Chaco na noite desta quinta-feira, 10 de agosto, para disputar a última vaga das quartas de final da Libertadores. Com início às 21h, saiba se a partida vai passar na Globo e como assistir ao vivo.

Saiba se tem sorteio das quartas de final na Libertadores 2023

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

A TV Globo não transmite o jogo do Flamengo na Libertadores hoje, 10 de agosto, porque a emissora só pode passar um confronto por rodada. O canal ESPN, na TV paga, e o Star Plus, serviço de streaming, vão exibir o duelo com cobertura completa de Paulo Andrade, Gian Oddi e Zinho. Dá para assistir na televisão ou aplicativo no celular, tablet ou smartv.

Após a derrota por 3-0 para o Cuiabá, o Flamengo concentra a sua atenção no confronto contra o Olimpia na Libertadores para garantir a vaga na próxima fase. O treinador Sampaoli vai escalar nesta quinta Matheus Cunha; Filipe Luís, Leo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley; Allan, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Próximos jogos da Globo

Brasileirão - Corinthians x Coritiba - Domingo, 13/08 às 16h

Brasileirão - Grêmio x Fluminense - Domingo, 13/08 às 16h

Brasileirão - América MG x Goiás - Domingo, 13/08 às 16h

Copa do Brasil - Flamengo x Grêmio - Quarta-feira, 16/08 às 21h30

Brasileirão - Santos x Grêmio - Domingo, 20/08 às 16h

Brasileirão - Bahia x RB Bragantino - Domingo, 20/08 às 16h

Brasileirão - Coritiba x Flamengo - Domingo, 20/08 às 16h

Como assistir o jogo do Flamengo no Star Plus online

Para assistir o Flamengo na Libertadores na plataforma Star Plus tem que ser assinante. Por mês, o torcedor precisa desembolsar R$ 40,90 para acessar o catálogo de filmes, séries e canais ao vivo do serviço de streaming tanto no computador como no aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet como celular, tablet e smartv.

O Star Plus retransmite as imagens da ESPN, ou seja, quem é assinante da plataforma acompanha em tempo real o canal sem precisar pagar valor extra. Mas como funciona o streaming?

Acompanhe o passo a passo.

1) Acesse o site (www.starplus.com) ou o aplicativo do Star Plus e, em seguida, clique em entrar. Digite o seu email e a senha do seu usuário no espaço em branco e clique em 'entrar'.

2) Depois, vá até o mosaico principal e clique no ícone com a partida de Olimpia e Flamengo.

3) Não encontrou? Vá até o menu localizado na parte de cima do site ou no aplicativo e clique na opção "ESPN" e assista ao vivo a programação.

4) Outra maneira de acompanhar ao vivo a ESPN no Star Plus é ir até o mosaico principal, clicar na bola de futebol desenhada com 'Futebol', e aí escolher a opção 'Libertadores' na parte de cima da plataforma. Espere a imagem carregar e acompanhe como e onde quiser o jogo de hoje.

Time do Flamengo na Libertadores 2023

O Flamengo estreou na Libertadores na quinta-feira, 05 de abril, com derrota na primeira rodada na fase de grupos para o Aucas, time do Equador, no Estádio Chillogallo. Pelo grupo A, o time carioca venceu o Ñublense na segunda rodada, empatou com o Racing na terceira e aí ficou no empate também com o Ñublense na quarta.

Na quinta rodada o Flamengo venceu o Racing, no Maracanã, enquanto na sexta e última ganhou do Aucas com goleada de quatro gols, com 11 pontos em segundo lugar no grupo, atrás do Racing com a diferença de dois pontos.

Na primeira partida das oitavas de final o Rubro-Negro superou o Olimpia, primeiro lugar do grupo H, por 1-0, com gol de Bruno Henrique no Estádio do Maracanã.

Fase de grupos:

Aucas 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Ñublense

Racing 1 x 1 Flamengo

Ñublense 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Racing

Flamengo 4 x 0 Aucas

Oitavas de final:

Flamengo 1 x 0 Olimpia

Olimpia x Flamengo - hoje, às 21h

VEJA: Confrontos das quartas de final Libertadores 2023