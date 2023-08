Jogo do Fluminense vai passar no SBT ou na Globo hoje? (24/08)

Jogo do Fluminense vai passar no SBT ou na Globo hoje? (24/08)

O Fluminense joga contra o Olimpia na noite desta quinta-feira, 24 de agosto, no Estádio Maracanã, para saber quem fica com a vantagem do primeiro jogo para as quartas de final da Libertadores. Com início às 21h30, horário de Brasília, saiba onde assistir hoje.

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense na Libertadores hoje?

SBT e a Globo não vão passar o jogo do Fluminense hoje, mas é possível assistir o jogão desta quinta na ESPN, canal da TV paga, a partir das 21h30. A narração é por canta de Paulo Andrade e dos comentários de Paulo Calçade, Zinho e Carlos Simon.

Para assistir a partida entre Fluminense e Olimpia tem que ter o canal ESPN na programação da operadora de televisão por assinatura. Também dá para assistir no Star Plus, serviço de streaming da Disney para assinantes.

O Fluminense eliminou o Argentinos Juniors nas oitavas de final enquanto o Olimpia mandou o Flamengo para casa mais cedo. Este é apenas o primeiro jogo das quartas e quem perder não está eliminado.

Informações Fluminense x Olímpia

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Onde: Maracanã

Horário do jogo do Fluminense: 21h30 (de Brasília)

Relembre se o Fluminense tem Libertadores

Do que o Fluminense precisa para se classificar?

Quem perder o jogo do Fluminense e Olimpia nesta quinta-feira, no Maracanã, não está eliminado da Libertadores, mas perde a chance clara de abrir vantagem diante do adversário na fase eliminatória.

Se o Fluminense ganhar do Olimpia hoje por qualquer resultado, precisará do empate na semana que vem para se classificar para a semifinal da Libertadores. Se o Tricolor das Laranjeiras e o Olimpia empatarem, aí tudo fica aberto, é a segunda partida quem definirá o vencedor.

Mas se o Olimpia vencer, aí o empate em zero a zero bastará para o time paraguaio seguir vivo. O critério de gol fora de casa não existe nas competições da Conmebol, retirado do regulamento em 2018, assim como a prorrogação. Em caso de empate na soma dos placares, as cobranças de pênaltis vão definir o vencedor.

O jogo de volta entre Olimpia e Fluminense está marcado para quinta-feira, 31 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, às 21h30, horário de Brasília. A ESPN também exibe a partida ao vivo para todo o país entre as operadoras por assinatura.

Como funciona as quartas de final da Libertadores?

Assim como as oitavas, as quartas de final da Libertadores também são disputadas em ida e volta. A Conmebol não realiza um novos sorteio para formar os confrontos das quartas, o chaveamento está completo após o sorteio da fase anterior.

O time com a melhor campanha desde a fase de grupos até as oitavas de final decide a volta das quartas de final em casa, enquanto o oponente abre o jogo em seu estádio. Não tem gol fora de casa, portanto as marcações em casa e fora valem o mesmo para ambos os times.

O time que marcar mais gols na soma total entre os dois jogos segue para a semifinal da Libertadores. Em caso de empate aí as cobranças de pênaltis vão determinar o ganhador.

Classificados para as quartas de final da Libertadores

Estão nas quartas de final da Libertadores o Fluminense, Olimpia, Bolívar, Internacional, Deportivo Pereira, Palmeiras, Boca Juniors e Racing. Cada um deles venceu o seu confronto nas oitavas para carimbar o passaporte até a etapa seguinte. Seguindo o chaveamento, o duelo entre o Fluminense ou o Olimpia na semifinal vai ser contra o Bolívar ou Internacional.

JOGOS DE IDA:

Bolívar 0 x 1 Internacional

Deportivo Pereira 0 x 4 Palmeiras

Boca Juniors 0 x 0 Racing

Fluminense x Olimpia - 21h30

JOGOS DE VOLTA:

Terça-feira, 29/08 - Internacional x Bolívar - 19h

Quarta-feira, 30/08 - Palmeiras x Deportivo Pereira - 21h30

Quarta-feira, 30/08 - Racing x Boca Juniors - 21h30

Quinta-feira, 31/08 - Olimpia x Fluminense - 21h30