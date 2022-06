Jogo do Galo hoje na Libertadores: onde assistir e horário (28/06)

Prepare o coração torcedor mineiro, porque tem jogo do Galo hoje na Libertadores! Nesta terça-feira (28/06), a equipe visita o Emelec no Estádio George Capwell, na cidade equatoriana Guayaquill, no jogo de ida das oitavas de final. A bola vai rolar a partir das 19h15 Horário de Brasília), e por isso saiba onde assistir ao vivo.

Este é o primeiro jogo das oitavas de final. Quem vencer chega com vantagem para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, 5 de julho de 2022.

Em qual canal vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: ESPN

Transmissão ao vivo: Star +

O jogo do Galo hoje na Libertadores vai passar para todo o Brasil na ESPN, na TV paga.

Para o torcedor que não tem como assistir pela TV, a opção é o serviço de streaming Star +, disponível somente para assinantes através da plataforma para celular, tablet, computador ou smart TV.

É necessário escolher o melhor pacote e tornar-se membro através do site ou no próprio aplicativo. A narração vai ser de Nivaldo Prieto.

Horário do jogo do Galo hoje na Libertadores:

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

Local e cidade: Estádio George Capwell, em Guayaquill, no Equador

O jogo do Galo hoje na Libertadores pelas oitavas de final acontece nesta terça-feira, 28 de junho, contra o Emelec, começando a partir das 19h15, no horário de Brasília.

O palco do confronto vai ser o Estádio George Capwell, na cidade de Guayaquill, no Equador. Além da presença dos torcedores da casa, os brasileiros também prometem uma bela festa no centro equatoriano com bandeiras, músicas da torcida e gritos de apoio ao clube.

Este é o primeiro jogo das oitavas de final na temporada da Libertadores. No próximo dia 5 de julho, as equipes voltam aos gramados para disputarem a partida de volta no Estádio do Mineirão, na casa do Galo.

Palpites do jogo do Emelec x Atlético MG hoje

Segundo lugar no grupo do Palmeiras, o Emelec chega para disputar as oitavas de final com problemas a resolver em seu elenco. Pela primeira fase da competição o time equatoriano deixou a desejar no desempenho em campo, contabilizando apenas 8 pontos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Por isso, se quiser brigar com o Galo, terá de se esforçar e manter a escalação titular dos jogos anteriores.

Por outro lado, o Atlético Mineiro é o grande favorito a sair com a vantagem hoje. Mesmo com desfalques importantes no plantel de jogadores como Zaracho, Jair, Mariano, Neto e Keno. Na fase de grupos, o Galo terminou em primeiro lugar com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalação do Emelec: Ortíz; Carabali, Eddie Fernando Guevara, Canto, Gracia Toral; Francisco Cevallos, Arroyo, Rodríguez; Zapata, Cabeza e Rojas. Técnico:

Escalação da Atlético MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Otávio, Nacho; Ademir, Hulk e Vargas.

Como assistir o jogo do Galo hoje na Libertadores online?

O jogo do Galo hoje vai passar online no Star +, serviço de streaming disponível em todos os meios de comunicação.

Através do aplicativo, é possível curtir as emoções do futebol online seja pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na Smart TV.

Pelo celular, basta baixar o produto através da loja de aplicativos (Android ou iOS), acessar com e-mail e senha do usuário, procurar o canal da ESPN e curtir ao vivo. Pelo tablet e smart TV o acesso é o mesmo.

Pelo computador, o Star + está disponível no site (www.starplus.com). Basta clicar em “Entrar”, colocar o seu e-mail e senha para ter acesso completo.