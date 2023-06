Jogo do Galo hoje tem transmissão de graça? Onde assistir a Libertadores (06/6)

Nesta terça, o torcedor do Galo pode assistir a partida da Libertadores nesta terça-feira na TV paga e no streaming

Depois de vencer o Cruzeiro no clássico mineiro, o Atlético Mineiro tem partida importante na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira, 06/06, em partida contra o Alianza Lima. O jogo será no Estádio Alejandro Villanueva, às 21h, pela quinta rodada do grupo G, mas onde assistir o jogo do Galo? Veja as últimas notícias.

Onde assistir jogo do Galo hoje?

ESPN e Star Plus vão transmitir o jogo do Galo a partir das 21h em todo o Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir a partida. Portanto, só clientes que possuem a emissora na programação da TV paga podem acompanhar o embate na noite desta terça-feira.

Paulo Andrade narra o jogo ao lado dos comentaristas Leonardo Bertozzi, Zinho e Carlos Simon.

Horário: 21h, nove da noite

Local: Estádio Alejandro Villanueva, no Peru

Como assistir Atlético MG x Alianza Lima online?

Para assistir o jogo do Atlético Mineiro na internet o torcedor deve sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Quem é cliente pode assistir como, quando e onde quiser no Brasil.

O Star Plus é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da Walt Disney. O valor mais barato é R$ 40,90 por mês, onde o torcedor tem direito a assistir filmes, séries e esportes ao vivo.

A plataforma é vinculada pelo computador, TV (Samsung, LG, Amazon Fire, Android TV, Apple TV e Chromecast), celular, videogame e tablet. Qualquer aplicativo com acesso à internet e compatível com o Star+ é uma opção para assistir o jogo do Galo hoje.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão da Libertadores na TV paga.

Qual é a situação do Atlético na Libertadores?

Com seis pontos, o Atlético Mineiro ocupa o segundo lugar do grupo G após vencer duas partidas mas perder outras duas na fase de grupos. Com sete pontos, o Athletico é o líder com a vantagem de um ponto.

O Galo precisa vencer o Alianza nesta terça-feira para encaminhar pelo menos a classificação em segundo lugar, dependendo apenas de si. Se ganhar hoje e do Libertad na última rodada e o Athletico tropeçar, poderá brigar pela liderança na reta final da fase de grupos.

O time só precisa de vitórias. Se perder, aí a situação fica complicada já que terá que depender de resultados de terceiros.

GRUPO G

1 Athletico PR – 7 pontos

2 Atlético MG – 6 pontos

3 Libertad – 6 pontos

4 Alianza Lima – 4 pontos

Como foi o último jogo entre os times?

Alianza Lima e Atlético se enfrentaram pela última vez em 03 de maio, quarta-feira, pela terceira rodada do grupo G na Copa Libertadores da América no Mineirão, em Belo Horizonte. Por 2 x 0, o Galo levou a melhor e faturou os três pontos na competição.

Os gols foram de Igor Gomes, dois, garantindo a vitória do time mineiro e dando a vantagem para o clube. Na história, Alianza e Galo se enfrentaram apenas uma vez, sendo o jogo desta terça-feira o segundo encontro.

