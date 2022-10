Jogo do Palmeiras feminino hoje: onde vai passar e horário – 20/10/2022

Já classificados para as quartas, Palmeiras e Universidad de Chile disputam confronto direto nesta quinta-feira apenas para saber quem termina a fase de grupos na liderança do grupo C da Libertadores. Com início às 19h15 (horário de Brasília), confira onde assistir ao jogo do Palmeiras feminino hoje

A partida da Libertadores Feminina 2022 nesta quinta vai ser no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador.

Onde vai passar jogo do Palmeiras feminino hoje

O jogo do Palmeiras feminino hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, e Facebook e Pluto TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal transmite todas as emoções da última rodada na Libertadores Feminina ao vivo nesta quinta-feira. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo.

Para quem não é assinante da TV fechada entre as operadoras, dá para assistir também através do serviço de streaming gratuito Pluto TV, ou no próprio Facebook Watch da Libertadores, seja pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Palmeiras na Libertadores Feminina

O elenco feminino do Palmeiras faz bonito dentro de campo na fase de grupos. Pelo grupo C, venceu o Sportivo Limpeño e o Independiente del Valle nas duas rodadas que disputou. Líder com 6 pontos, tem a oportunidade de continuar na posição se vencer o jogo desta quinta-feira, contra as chilenas.

Como apenas os dois primeiros de cada grupo avançam, o Palmeiras já está praticamente classificado. Porém, ainda quer chegar na próxima fase com 100% de aproveitamento e, consequentemente, como o líder do seu grupo.

O Universidad de Chile quer o mesmo objetivo que o Verdão. Por isso, o duelo promete grandes emoções dentro de campo nesta quinta.

O elenco alviverde deve seguir a mesma escalação da rodada passada.

Escalação do Palmeiras: Amanda; Poliana, Julia, Katrine; Bruna, Ari, Andressinha, Adailma, Camila; Bia Zanerato e Byanca Brasil.

Como funciona a Libertadores Feminina?

A Libertadores Feminina apresenta dezesseis clubes dos mais diferentes países da América do Sul. Eles são divididos em quatro grupos de quatro em cada, onde se enfrentam em turno único e na mesma chave por seis rodadas. Somente os dois melhores colocados seguem para a próxima fase.

Os classificados disputam as quartas de final em partida única, jogado em formato eliminatório. Os quatro times vencedores avançam para as semifinais e, por fim, os dois melhores disputam a tão sonhada final.

Os times perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar da Libertadores, mas sem taça ou qualquer tipo de prêmio.

As quartas de final serão realizadas em 22 e 23 de outubro, sábado e domingo.

