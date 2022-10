Que horas é o jogo do São Paulo e Coritiba hoje e onde vai passar (20/10)

Nesta quinta-feira (20), o São Paulo tem compromisso importante diante do Coritiba, pelo jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. No primeiro turno, eles empataram em 1 a 1. Saiba que horas é o jogo do São Paulo hoje e onde vai passar futebol ao vivo.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje no Brasileirão

O jogo São Paulo e Coritiba será no Estádio do Morumbi, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Com capacidade para 66 mil torcedores, a casa do Tricolor Paulista não promete lotação nesta quinta-feira, mas deve contar com grande parte da torcida organizada e frequentes apoiadores do clube.

A partida começa oito e meia da noite, pelo horário de Brasília. Porém, moradores de estados como Acre, Amazônia, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão horários diferentes já que possuem o próprio fuso horário.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo e Coritiba hoje

São Paulo x Coritiba será transmitido pelo Premiere, na TV fechada, e GloboPlay, streaming.

O pay-per-view está disponível somente na TV a cabo, com pagamento extra na mensalidade entre os pacotes de futebol. Por diferentes valores, o torcedor pode adquirir a plataforma em sua programação.

Outra opção é assistir no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. O aplicativo também apresenta filmes, séries, novelas e canais de entretenimento, além da reprodução de jogos de futebol.

Para ser assinante é só acessar www.globoplay.globo.com e escolher o pacote.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Wagner Reway

São Paulo x Coritiba: como vem as equipes

Sem vencer por duas rodadas, o real objetivo do São Paulo para conquistar os três pontos nesta quinta-feira é para escapar da zona de rebaixamento. Em décimo segundo lugar com 41 pontos, contabiliza nove vitórias, catorze empates e oito derrotas. O elenco não disputa outras competições desde que perdeu a final da Sul-Americana para o Independiente del Valle.

Já o Coritiba precisa dos três pontos para não ocupar a degola nos próximos dias. Em décimo quinto com 34 pontos, tem apenas dez vitórias, quatro empates e dezessete derrotas. O desempenho do clube dentro de campo preocupa a torcida, acumulando a derrota no fim de semana para o Athletico no clássico paranaense.

Escalações:

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo Pele, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Galoppo, Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Castan, Santos; Trindade, Bruno Gomes, Bernardo, Boschilia; Warley e Fabrício Daniel.

