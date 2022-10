Onde assistir jogo do Palmeiras feminino na Libertadores hoje - 26/10

Pela semifinal da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o América de Cali nesta quarta-feira, 26 de outubro, a partir das 19h (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras feminino na Libertadores hoje vai ser no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, com transmissão gratuita para todos os torcedores.

Torce para o Palmeiras e quer saber como assistir? Fique ligado no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Palmeiras feminino na Libertadores hoje

O jogo do Palmeiras feminino na Libertadores vai passar no Sportv 2, Pluto TV e no Facebook às 19h (horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O torcedor deve sintonizar o canal entre as operadoras de TV por assinatura em todo o país. Para quem não é assinante pode acompanhar de graça no canal da Libertadores no Facebook e no Pluto TV, pelo celular, tablet, computador e smartv.

Como vem as equipes de Palmeiras e América de Cali?

Invicto na competição, o Palmeiras teve um longo caminho a percorrer para chegar até a semifinal da Libertadores Feminina na temporada. No grupo C, o alviverde venceu os três confrontos que disputou e garantiu-se com 9 pontos na liderança. Nas quartas venceu o Santiago Morning e agora terá de vencer a semifinal se quiser disputar a grande final da temporada.

Escalação do Palmeiras: Jully; Poliana, Julia, Katrine; Bruna, Ari, Andressinha, Adailma; Camila, Bia e Byanca Brasil.

Do outro lado, o América de Cali também segue em sua campanha invicto. Pelo grupo D, terminou em primeiro lugar com 9 pontos, depois de vencer os três jogos. Nas quartas ganhou do Universidad de Chile e agora tenta a sorte em busca do troféu da maior competição sul-americana de futebol feminino.

Escalação do América de Cali: Natalia Giraldo; Natis, Tatiana Castañeda, Angie Fabiana; Martinez, Basanta Gil, Mildrey Carolina, Ospina; Ramírez, Usme e Cortes.

Quando será a final da Libertadores Feminina?

A final da Libertadores está agendada para a próxima sexta-feira, 28 de outubro, a partir das 19h (horário de Brasília). O palco da decisão será o Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

A competição será definida um dia antes da decisão do futebol masculino, entre Athletico PR e Flamengo também no Equador, mas em Guayaquill.

O Boca Juniors já está classificado para a grande final depois de vencer nos pênaltis o Deportivo Cali. Agora, as argentinas aguardam para saber quem enfrentarão no próximo sábado.

Já o Deportivo Cali disputa o terceiro lugar com o perdedor do jogo entre Palmeiras e América de Cali.

